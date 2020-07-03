Fedex, sponsoru olduğu Washington Redskins’in adının değiştirilmesini istedi

NFL takımlarından Washington Redskins’in ana sponsoru olan ve stadyum isim haklarının sahibi ünlü lojistik şirketi FedEx, sponsoru olduğu takımdan isminin ırkçı jargona ait olması sebebiyle değiştirilmesini talep etti. Dev şirket yatırımcıları tarafında bu konuda ciddi anlamda baskı görüyor.

Şirketin CNN Bussiness’e yaptığı açıklamada, “Washington’da sponsoru olduğumuz takıma isim değişikliği için başvuruda bulunduk” denildi. FedEx kulübün stadyum isim sponsoru konumunda bulunuyor.

Yatırımcılar FedEx’in, Redskins isminin değiştirilmesi aksi halde sponsorluktan ayrılmasını talep ediyor. Benzer bir durumu kulübün diğer sponsorları Nike ve Pepsi de yaşadı.

Türkçe’de kızıl derili anlamına gelen “redskin” kelimesi Amerikan kültüründe, kişileri ten rengine göre karakterize etme ve insanlık dışı, ırkçı bir yargılama manası taşıyor. Amerika’daki yerel halkı tanımlamak içinse “Indians” kelimesi kullanılıyor.

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BİRÇOK ALANDA KALDIRILMIŞTI

Yatırımcılar tarafından FedEx’in CEO’su Frederick Smith’e yazılan mektupta, “Birçok yerli Amerikan kurum ve kuruluş, yıllar boyunca yerli halkı gücendirecek veya ötekileştirecek fotoğraf, logo ve kelimelerin kullanımlarını kınayan açıklamalarda bulundu. 2 binin üzerinde akademik araştırmada ‘kızıl derili’ kelimesi kaldırıldı. Black Lives Matter hareketiyle birlikte sistematik ırkçılığa karşı yeni bir duruşun sergilenmesinden yola çıkarak Washington kulübünün isminin değiştirilmesini talep ediyoruz” denildi.

Ligin malzeme ve forma sponsoru olan Nike’ın internet sitesinde tüm takımların formalarına ulaşılabilirken Redskins logolu ürünlerin satışı durduruldu. Nike bununla ilgili açıklama yapmadı.