Eski dünya rekortmeni maratoncu Wilson Kipsang’a dört yıl men cezası!

2013 Berlin Maratonu’nda 2:03:23 ile erkekler maratonda dünya rekorunu kıran ve rekoru bir sene elinde tutan Kenyalı maratoncu Wilson Kipsang anti-doping kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle Athletics Integrity Unit tarafından dört yıl men cezasına çarptırıldı.

AIU tarafından yapılan açıklamada “World Athletics Disiplin Mahkemesi, Kenyalı uzun mesafe koşucusu Wilson Kipsang’a bulunduğu yeri belirtmediği, sahte delil ve yalan ifade sunarak gizlemeye çalıştığı gerekçesiyle 10 Ocak 2020’den itibaren dört yıl men cezası vermiştir” ifadelerine yer verildi.

World Athletics, yer bildirme zorunluluğunu 12 ay içinde üç kez ihlal eden sporcular otomatik olarak men cezası alırken Kipsang, Nisan 2018 ve Mayıs 2019 arasında dört kez bu ihlali gerçekleştirdiğini açıkladı.

İLGİLİ HABER Rusya, World Athletics`e olan doping kaynaklı para cezasını ödemedi!

Ocak 2020’de ceza verilmişti…

Londra 2012’de erkekler maratonda bronz madalya elde eden 38 yaşındaki Kipsang, ceza almasına neden olan sebeplerden ötürü Ocak 2020’de geçici men cezasına çarptırılmıştı. AIU, ihlallerle ilgili detaylı açıklamasında, “Sporcu, açıklamasında soruşturmayı engellemek ve geciktirmek ve/veya kendisinin test kaçırdığı yönünde bir kayıt geçilmesini önlemek amacıyla AIU’ya kasıtlı olarak yanıltıcı ve yanlış bilgi vererek hileli ve aldatıcı davranışlarda bulundu” dedi.