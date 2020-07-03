Emre Belözoğlu’ndan 3 Temmuz açıklamaları!

Fenerbahçe kaptanı Emre Belözoğlu 3 Temmuz’un yıl dönümünde camiaya önemli açıklamalarda bulundu. İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi'nde 3 gündür devam eden Futbolda Şike Kumpası Davası'nda bugün 4’üncü duruşma yapıldı. Fenerbahçe’de kaptan Belözoğlu’da camia için önemli olan bu günde FB TV’de özel açıklamalarda bulundu. İşte Belözoğlu’nun açıklamalarından satır başları…

‘2010-2011 HAKLI ŞAMPİYONLUK’

Başlı başına sayfalar sığmayacak yaşanmışlıklar var. Ülkemize ders niteliğinde, insanlara Fenerbahçe’nin büyük ailesinin örnek olabileceği destansı bir mücadele var. Biz 2010-2011 haklı şampiyonluğumuzu yaşadığımız o süreçte tabii ki takımımızın ne yazik ki sıkıntılı sürece itiliş döneminde bu şerefe nail olan ender sporculardan biriydim.

‘HİÇ KOLAY ŞEYLER YAŞAMADIK’

Fenerbahçe’nin duruşu belki Türkiye’ye örnek olabilecek çok büyük bir sürecin başlangıcı oldu. Gerçekten hiç kolay değildi. O zaman maçlara çıkmak, o maçları oynamak, yeniden bir hedefe odaklanmak inanın kolay değildi.

‘FENERBAHÇE BİR BÜTÜN OLDU’

İşin tabii ki bir de hukuki boyutu var. Türkiye’nin geçtiği süreci de düşündüğümüzde Fenerbahçe açısından da hiç kolay bir süreç değildi ama Fenerbahçe bu süreçten dimdik ayrıldı; herkese örnek oldu, bir bütün oldu.

‘HAKLI DAVAMIZ DEVAM EDİYOR’

Haklı davamız devam ediyor, kazanacağımıza inandığımız haklı davamız devam ediyor. İnşallah oradan da iyi haberler gelecekti. Fenerbahçe o süreci yaşadı ve Türk futboluna, Türk sporuna ve Fenerbahçe’ye baltalama olarak yapılan o süreci tekrardan irdelememiz gerekir

İnşallah bu haklı mücadelemizin sonucunda camiamızı mutlu edecek bir karar çıkar, bizim de istediğimiz bu. Ülkemize, adalatet sistemimize çok güveniyoruz.

‘F.BAHÇE BAYRAĞINI YERE KOYMADIK’

3 Temmuz sürecinde her sabah yeni bir haberle uyanıyorduk, hiç kolay değildi. Bu işin bayrak oyuncularından biri olmak da bize nasipmiş. Elimizden geldiğince o dönem Fenerbahçe’yi iyi temsil etmeye çalıştık; Fenerbahçe bayrağını yere koymadık.

‘BANA VE EVLATLARIMA MİRAS’

Bana ve evlatlarıma benden sonra gelecek nesillere önemli bir miras bıraktığımı düşünüyorum. Benim için önemli olan da bu. Türkiye hepimizin ülkesi. Fenerbahçe bizim kıymetlimiz, değerlimiz ona sahip çıkmamız gerekiyordu. O dönem Volkan Demirel ve Aykut Kocaman hocamız başta olmak üzere herkes Fenerbahçe’ye sahip çıktı.

‘ALLAH BİR DAHA YAŞATMASIN’

Allah bir daha yaşatmasın! Artık sonuçlanması, tescil edilmesi gereken bir süreç var, biz de bunu bekliyoruz. Taraftarımızın göstermiş olduğu ilgi, destek, bütünlük dünyada eşi benzeri görülmemiş bir süreçti. Fenerbahçe ile taraftarıyla ne kadar gurur duysak az. İslam ağabeyinin de söylediği gibi Fenerbahçe’nin büyüklüğü kupa büyüklüğü değildir.