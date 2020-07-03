MAÇ SONUCU | Denizlispor 0-1 Gaziantep FK

Süper Lig’de 30. hafta karşılaşmasında Denizlispor, Gaziantep FK’yı konuk etti. Karşılaima konuk ekip Gaziantep FK’nın 1-0’lık üstünlüğü ile sonuçlandı. Konuk ekibe galibiyeti getiren golü 24. dakikada Güray Vural kaydetti.

Süper Lig’de 7 maç aradan sonra kazanan Gaziantep ekibi, puanını 38’e çıkardı ve maç fazlasıyla 9. sıraya yükseldi. 4 maçtır galibiyet alamayan Denizlispor ise 32 puanda kaldı ve 12 sırada yer aldı.

Gaziantep FK, gelecek hafta Konyaspor’u konuk edecek. Denizlispor ise Başakşehir deplasmanına gidecek. Bu mücadele, Süper Lig’de temmuz ayında oynanan ilk maç olarak tarihe geçti.