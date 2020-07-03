Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi’den flaş sözler: ‘Düşmanlarım artmaya devam ediyor!’

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, Beşiktaş'ta 20 yaşındaki genç girişimci Yusuf Hazar Çırak ve ortağı Erdal Yel’in restoranının açılışına katıldı. Açılışta soruları da yanıtlayan Çebi flaş ifadeler kullandı.

Eski yönetime kırgın olduğunu vurgulayan Başkan Çebi, “Benim Ümraniye’deki yaptıklarım, başarılarım belli. Kimse atacakları iftiralarla beni yorabileceğini düşünmesin. Geldiğim günden beri ibra edilmemem için bir kampanya var. Göreve geldiğim günden beri düşman sayım artmaya devam ediyor” şeklinde konuştu.

Beşiktaş’ın efsane başkanı Süleyman Seba’nın kasketinden esinlenerek ismi Kasket olan mekanın açılışına Başkan Çebi'nin yanı sıra iş adamı Şeref Yazoğlu, Galatasaray Basketbol Takımı Kaptanı Göksenin Köksal, İstanbul Bayburtspor Kulüp Başkanı Bünyamin Yazoğlu, Beşiktaş Panayia Rum Ortodoks Kilisesi Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Dino Belalidis ve sunucu Yeliz Akay katıldı.