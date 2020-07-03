Beşi futbolcu altı kişide ‘corona’ çıktı, maç iptal edildi!

Romanya Futbol Federasyonu, ikinci ligde lider UTA Arad ile play-off yarışındaki Petrolul Ploiesti arasındaki kritik maçı, beş Petrolul oyuncusu ve takımın malzemecisinde corona virüsü tespit edilince ertelediklerini açıkladı.

Martın ortasından bu yana askıda bulunan Romanya 2. Ligi’nde maçlar bugün yeniden başlıyor. Eski adı Juventus Bucharest olan ve tarihinde beş Romanya şampiyonluğu bulunan Petrolul, virüse yakalanan futbolcular ve malzemecinin izole edildiğini ve yerel sağlık kuruluşlarıyla ortak hareket ettiklerini ifade etti.

Bununla birlikte 21 Haziran’da en üst ligde Dinamo Bükreş ile Sepsi’yi bir araya getiren maçı yöneten hakem Robert Avram’ın da corona virüsü testi pozitif çıktı. Avram’ın sezonun geri kalanında maç yönetmeyeceği duyuruldu.

Romanya’da bugüne kadar yaklaşık 28 bin vaka tespit edilirken toplamda 1687 kişi corona virüsü nedeniyle hayatını kaybetti.