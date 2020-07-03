90’dan Önce’de gündem Süper Lig’de 30. hafta! Galatasaray Trabzonspor maçı ve daha fazlası…

90'dan Önce'nin yeni bölümünde gündem Süper Lig'in 30. hafta maçları! Metin Aktaşoğlu, Tonguç Orözü ve Semih Kalkan kritik karşılaşmaları ve sezonun düğümünü çözecek maçlardan olan Galatasaray – Trabzonspor maçı değerlendirdi. Takımların son durumları, şampiyonluk yarışı ve kümede kalma mücadelesi masaya yatırıldı.

02:01 Antalyaspor – Başakşehir

08:54 Fenerbahçe – Göztepe

16:17 Kayserispor – Beşiktaş

24:00 Galatasaray – Trabzonspor

İşte programdan öne çıkan yorumlar:

Ne olursa olsun Başakşehir son virajda iki puan önde ve avantajlı olduğunu biliyor. Antalyaspor’un 11 maçlık yenilmezlik serisi olsa da Başakşehir ligin hala en iyi oynayan takımlarından ve bu seriyi sonlandırabilirler. Visca cezalı. Başakşehir’in hücum gücünün neredeyse yüzde 50’si Visca. Tam Visca’ya uygun bir maç olabilirdi.

Fenerbahçe’nin ne yapacağı belli değil. Haftanın en saptanamaz maçı. Fenerbahçe kadrosunda kaç oyuncuyu gelecek sezon kadroda ilk 11 oyuncusu olarak düşünürsünüz? Gustavo, Ozan ve Muriqi belki… Kalan oyuncular Fenerbahçe için rotasyon oyuncusu kalitesinde.

Göztepe çok rahat. Pandemi yaramamış belki bunu çıkış maçı olarak görürler. Fenerbahçe’nin ise galibiyet serisine ihtiyacı var. Fenerbahçe kazanır diyebiliriz ancak bunu Fenerbahçe nedeniyle değil Göztepe’nin kötü oyunu nedeniyle söyleyebiliyoruz. Taraftarıyla da etkili olan bir takım Göztepe ve bu da etkilemiş olabilir.

Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi ışığını kovalıyor. Ne kadar üstte bitirirse o kadar iyi Beşiktaş için, sezonu geç açmak adına. Galatasaray, Trabzon’la, Sivasspor ise Kasımpaşa ile oynuyor. Bu haftayı değerlendirmek ister. Ancak Beşiktaş için çok zor maç olacaktır.

‘Kayserispor daha motive!’

Bu maçı Kayserispor üzerinden okumayı tercih edebiliriz. Yeni Malatya, Gençlerbirliği’ni; Konyaspor ise Çaykur Rizespor’u ağırlayacak. Buradan alacağı puanla avantajlı çıkabilir. Kritik bir Sivas galibiyeti elde ettiler. Kayserispor, Beşiktaş’tan daha motive çıkacaktır sahaya.

Beşiktaş’ta kimin kalıp kimin gideceği de belli değilken Avrupa ihtimaline motive olmak ile kümede kalmaya motive olmak arasında fark var.

Galatasaray’ın Başakşehir maçının 10. dakikası ile 40. dakikası arasında oynadığı futbol belki de en keyfili futbolydu. Eksiklere rağmen… Trabzonspor’un son haftalardaki stresi Galatasaray’ı bir adım önde tutuyor.

Galatasaray’ın kaybedecek bir şeyi yok, pandemi süreci zorlu geçti, Terim’in ise kredisi var. Terim’in tek isteği mücadele. Ve takım alışkanlığı sayesinde de ortada bir kazanma ihtimali varsa kendisine güvenle şansını zorluyor.

‘Sonuçlara yansıyan moralsizlik’