WRC takvimini açıkladı! Türkiye Rallisi’nin de tarihi belli oldu!

Corona virüsü pandemisi nedeniyle askıya alınan WRC (Dünya Ralli Şampiyonası) sezonu, eylül ayında WRC tarihinde ilk kez düzenlenecek olan Estonya ayağıyla devam edecek. Estonya Rallisi’ni, Türkiye Rallisi takip edecek.

Monako, İsveç ve Meksika rallileri organizasyon askıya alınmadan gerçekleştirilirken daha öne ertleneceği açıklanan Arjantin Rallisi ise bu yıl için iptal edildi.

WRC takviminde ilk kez yer bulan ve son dünya şampiyonu Ott Taenak’ın ülkesi olan Estonya’daki ralli 4-6 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek. Bir sonraki yarış olan Türkiye Rallisi ise 24-27 Eylül tarihlerinde yapılacak. İLGİLİ HABER Michael Schumacher`in oğlu Mick: Soyadımı değiştirmiştim

15-18 Ekim’de Almanya, 29 Ekim-1 Kasım tarihleri arasında İtalya ve 19-22Kasım’da Japonya, WRC’nin ev sahipliğini yapacak. Belçika ve Hırvatistan rallileri için de görüşmeler sürüyor.

WRC yöneticilerinden Oliver Ciesla konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada “Bugün yapılan yeniden başlangıç açıklaması açık bir şekilde 2020 WRC yeniden iş başında mesajı oldu” ifadelerini kullandı. WRC’de geride kalan üç ralli sonunda Sebastien Ogier, pilotlar yarışında zirvede bulunuyor.