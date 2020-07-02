WNBA yıldızı Maya Moore hedefine ulaştı! 50 yıl ceza almıştı, tahliye edildi!

WNBA’in süper yıldızlarından Minnesota Lynx oyuncusu Maya Moore, 2019 senesinde basketbola ara verdiğini açıklamış ve hukuk alanında çalışmalarda bulunacağını açıklamıştı.

Moore’un amacı avukat olup henüz 18 yaşındayken haksız bir şekilde 50 sene hapis cezası alan Jonathan Irons’ı içinde bulunduğu esaretten kurtarmaktı. 2019 sezonunda spora ara veren Moore, Ocak ayında 2020 sezonunda da spora geri dönmeyeceğini açıklamış ve sevenlerini şaşırtmıştı.

Şu anda 40 yaşında olan Irons, Çarşamba günü Missouri'de bulunan ceza evinden Moore’un çabaları ile tahliye edildi. 18 yaşında hırsızlık ve ev sahibini öldürmeye teşebbüs iddiasıyla 50 sene hapis cezasına çarptırılan Irons’, yargıcın sanıkla ilgili iddiayı “en iyi ihtimalle zayıf kanıtlar” gerekçesiyle tersine çevirmesi üzerine, 22 senenin sonunda özgürlüğüne kavuştu.

HAKSIZ HÜKÜM

Ailesiyle bir araya gelen ve duygusal anlar yaşayan Irons’ın cinayeti işlediğine dair hiçbir fiziksel kanıt bulunmuyordu. Hüküm için kanıt olarak gösterilen itirafın video veya ses kaydı yoktu. Sorgulamayı yapan polis memurunun yazılı notlarının ise kayıp olduğu bildirilmişti. Irons tamamı beyazlardan oluşan bir jüri tarafından 50 yıl cezaya çarptırılmıştı. Irons, suçunu itiraf edeceği anlamına geleceği için şartlı tahliyeye başvurmayı da reddetmişti.

Moore’un Instagram’ı üzerinden paylaştığı videoda, cezaevinden çıkan Irons’ı gördüğü sırada önce dizleri üzerine çöktüğü ve ardından Irons’a sarıldığı görülüyor.

2014 senesinde MVP seçilen, iki kez olimpiyat şampiyonu ve 6 kez all star seçilmeyi başaran Moore, basketbola ara verdiğinde müvekkilinin adını vermemiş ve hukuk alanında siyah hakları ve özgürlük için savaşmak istediğini söylemişti.

Erkek basketbol yıldızlarına kıyasla çok daha düşük bir maaş sahibi olan Moore, sahip olduğu parayı kariyerli avukatlardan destek almak için kullandı. Yapılan itirazlar ve dava süreçleri sonunda Irons’ı özgürlüğüne kavuşturan Moore’un bu süreç sonrası basketbola dönüp dönmeyeceği ise henüz bilinmiyor.

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Yıldız oyuncu 2020 sezonunda kenarda oturacağını açıkladığı sırada 2020 Tokyo Olimpiyatları’nda da yer almayacağını belirtmişti. 31 yaşındaki oyuncunun Ocak ayında yaptığı açıklama sırasında corona virüsü henüz pandemiye dönüşmemişti.