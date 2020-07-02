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UFC’de Dustin Poirier kazandı, geceye Poirier’in ayağının son hali damga vurdu!

UFC'de hafif sıklet mücadelesinde Dan Hooker'ı hakemlerin ortak kararıyla mağlup eden Dustin Poirier kıran kırana müsabakanın ardından ayağının son halini takipçileriyle paylaştı. Poirier'in şişlik ve morluk içindeki sağ ayağının görüntüsü sosyal medyayı salladı!

SKOR DIŞ HABER
16:55 -
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UFC’de Dustin Poirier kazandı, geceye Poirier’in ayağının son hali damga vurdu!

UFC on ESPN: Poirier vs. Hooker etkinliğinde gecenin maçına çıkan Dustin Poirier ile Dan Hooker 5 rauntluk kıran kırana bir mücadele verirken kazanan üç hakemin oybirliğiyle Poirier oldu.

Müsabakanın ardından Poirier hafif sıklette unvan maçı için daha önce kaybettiği Khabib Nurmagomedov’la karşılaşma fırsatına yaklaştı ancak maç sonrasına damga vuran olay Poirier’in paylaştığı bir fotoğraf oldu.

Sağ ayak bileğinden sakatlanan Poirier, ayağının şiş ve morluk içindeki halini takipçileriyle paylaştı.

Müthiş bir mücadeleye sahne olan maçın ardından iki isim de tedbir amaçlı olarak hastaneye kaldırıldı ve kontrolleri yapıldı.

Dustin Poirier paylaşımında “Kankle” ifadesini kullandı. Baldır bölgesinin bileklere kadar aşırı yağlanıp ayak bileğinin kıvrımını kapatması durumu için söylenen “Kankle” ifadesinin altına gelen esprili yorumlar da dikkat çekti.

Bir kullanıcı, Conor McGregor’ın unutulmaz ESPN röportajını ve röportajında kendine has aksanıyla kullandığı “My foot was a balloon! (Ayağım balon olmuştu)” ifadesini Poirier ile paylaştı.

Kariyerinde 33 maça çıkan 31 yaşındaki Poirier, 2014’te Conor McGregor’a yenildiği maçtan sonra çıktığı 13 maçın 10’unda galip geldi öte yandan 13 Nisan 2019’da Max Holloway’i yenerek ara kemerin sahibi olmuştu.

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Son güncelleme: 17:02 02.07.2020