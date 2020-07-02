TFF kural tanımadı! Disiplin yönetmeliği ve Covid-19 önemleri hiçe sayıldı

Olaylı Alanyaspor-Trabzonspor maçına kesilen faturanın yankıları dinmiyor. Protokol tribününde küfürleşip kavga görüntüleri sergileyen, TV yayınında ise karşılıklı suçlamalarda bulunan taraflara verilen cezalar tepki alırken yoruma açık olmayan bir kuralın es geçilmesi tartışmayı alevlendirdi.

Söz konusu maçta Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu ve beraberindeki yöneticiler saha içine girmiş, Alanyaspor kulüp yetkilisine saldırı anı kameralara yansımıştı. TFF ise Ahmet Ağaoğlu ile yöneticiler Ertuğrul Doğan, Emin Kahraman ve Yusuf Hayıroğlu'na COVİD-19 talimatlarına aykırılıktan 15 gün hak mahrumiyeti ve 25'er bin TL para cezası vermişti.

ALT LİMİTİN DE ALTINDA

BU durum TFF'nin 9 Haziran'da yayımladığı ‘Covid Talimatı'na açıkça aykırı. Cezanın da verildiği bu talimatın 8/3. maddesinde, protokol tribününde yer alan kişilerin akredite alanlara giremeyeceği, girmesi halinde 60 günden az olmayacak şekilde cezalandırılacağı belirtiliyor. Para cezasının da 100 bin TL ile 300 bin TL arasında olacağı belirtiliyor. Bunun nedeninin ise protokol tribününe giren kişilerin korona testi yaptırmak zorunda olmaması ve saha içindekilere virüs bulaştırma riski olduğu biliniyor. Cezaların alt sınırdan da düşük olması federasyonun kendi talimatlarını tanımaması olarak yorumlanıyor.