TFF 1. Lig’de üç maç oynandı zirve karıştı! Adana Demir’den kritik atak!

TFF 1. Lig’in 31. haftasında üç kritik maç oynandı. Hem zirve yarışını hem de kümede kalma yarışını yakından ilgilendiren maçlarda Boluspor, Hatayspor’u; Altay, Osmanlıspor’u; Büyükşehir Belediye Erzurum ise Adana Demirspor’u konuk etti.

Ligde 15. sırada yer alan Boluspor, lider Hatayspor’u 60. dakikada 10 kişi kalmasına rağmen 47’de Mustafa Eskihallaç’ın golüyle 1-0 mağlup etti ve ligde kalma adına çok büyük bir adım attı.

Bu maçtan Boluspor’un üç puan almasıyla Adanaspor’un matematiksel olarak ligde kalma şansı tükendi. Adanaspor, Eskişehirspor’un ardından lige veda eden ikinci takım oldu.

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Bitime üç maç kala Altay konuğu Osmanlıspor’u 3-0 yenerken konuk ekip bu sonuçla 16. sırada kalırken düşme hattının hemen üstünde 15. sıradaki Boluspor’un 6 puan gerisine düştü. 15’te Kerim Avcı, 32’de Santiago Mele’nin kendi kalesine golü ve 47’de Marco Paixao’nun golüyle 3-0’lık galibiyete ulaşan Altay ise maç fazlasıyla 5. sıraya yükseldi.

Adana Demir’den zirveye kritik atak!

Haftanın belki de en kritik maçında ise Adana Demirspor, BB Erzurum’a konuk oldu. Adana Demir, 21’de Jugurtha Hamroun’un golüyle geri düşse de 55’te Sinan Kurt ve 60’ta Volkan Şen’in golleriyle üç puana uzandı. Ciddi bir yükselişe geçen konuk ekip ligde üst üste dördüncü galibiyetini elde etti.

Bu sonuçla Adana Demirspor, BB Erzurum’u geçti ve 54 puanla ikinci sıraya yerleşti. BB Erzurum ise bu yenilgiyle 53 puanla 3. sıraya geriledi. İlk iki sıradaki takımın direkt olarak Süper Lig’e çıkacağı ligde Adana Demirspor 3 hafta kala çok kritik bir avantaj elde etmiş oldu. Mavi Şimşekler, deplasmanda Boluspor’a yenilen lider Hatayspor’a da yaklaştı. Hatayspor 57 puanla zirvede yer alıyor.