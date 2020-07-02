Rusya, World Athletics’e olan doping kaynaklı para cezasını ödemedi!

Rusya’nın doping cezalı atletizm federasyonu, World Athletics’e en geç 1 Temmuz’da ödemesi gereken cezayı ödemedi. Mart ayında dünyada atletizmin karar merci World Athletics, Rusya Atletizm Federasyonu’na anti-doping kurallarını ihlal gerekçesiyle 10 milyon dolar para cezası vermişti.

Doping skandalına karışmayan “temiz” Rus atletlerin bağımsız bir şekilde yarışmalara katılabilmeleri için de hayati bir önem taşıyan borcun, en az yarısını 1 Temmuz’a kadar ödemesi gereken Rus atletizm federasyonu, ülkenin resmi haber ajansı TASS’a yaptığı açıklamada ödemeyi yeterli kaynakları olmadığı için yapamadıklarını ifade etti.

2019’da dört sene ceza verilmişti

WADA (Dünya Anti-Doping Ajansı) raporu doğrultusunda 2015 yılında sistematik ve devlet destekli olarak doping kurallarının ihlal edildiği, atletlerin doping yapmasına göz yumulduğu ve atletleri buna teşvik edildiği yönünde güçlü delillerin bulunmasıyla World Athletics ve IOC tarafından tedbirli olarak atletizm yarışmalarından men edilen Rusya’ya WADA, 2019’da dört sene tüm atletizm yarışmalarından men cezası vermişti.

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Rusya CAS’a itirazda bulunurken, doping yapmamış ve dopingden uzak bir çalışma ortamında antrenman yaptığını ispatlayan Rus atletler ise özel bir izinle bağımsız olarak yarışmalarda boy göstermekteydi. Cezanın ödenmemesinin bu özel durumu da riske atacağı ifade ediliyor.