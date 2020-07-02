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Riyad Mahrez’le fotoğraf çektirdi, işten kovuldu!

Manchester City'nin yıldız oyuncusu Riyad Mahrez'le samimi bir fotoğraf çeken taraftar, sosyal mesafe kurallarını çiğnediği için işinden kovuldu.

SKOR DIŞ HABER
12:37 -
Haberler Futbol
Riyad Mahrez’le fotoğraf çektirdi, işten kovuldu!

Bir Manchester United taraftarı, sosyal mesafe kurallarını çiğneyerek Manchester City’nin yıldız oyuncusu Riyad Mahrez’le fotoğraf çektirmesinin ardından işinden oldu.

37 yaşındaki Craig Willis adlı taraftar, yeni apartmanına taşınan Mahrez’den fotoğraf istedi. Willis, Cezayirli yıldızın isteğini kabul etmesinin ardından 2 metrelik sosyal mesafe kuralını bozdu ve fotoğrafı çekti.

Fotoğrafı gören işvereni, 5 çocuk babası çalışanını işten kovdu. Willis sonrasında yaptığı açıklamada, “En yakın arkadaşım için bu fotoğrafı çektim, kendisi Manchester City taraftarı. Mahrez bunu problem etmedi ve fotoğraf teklifime sıcak bir şekilde yaklaştı ve kabul etti. Her gün böyle biriyle karşılaşmıyorsunuz. Fotoğraf sonrsı yumruk tokuşturduk” diyerek durumu açıkladı.

29 yaşındaki Mahrez, Manchester’deki evinin soyulmasının ardından Macclesfield’a taşınmıştı. Yeni apartmanın bulunduğu kompleksin çalışanları apartman sakinlerinin güvenliğini garanti ettiklerini savunuyor.

Manchester City oyuncuları her üç günde bir ve maç sonrasında Covid-19 testine giriyor.

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