Podolski’den; Kruse’den alt yapıya, Türk futbolundan turizme kadar ilginç sözler!

Fraport TAV Antalyaspor’un yıldız futbolcusu Lukas Podolski, DHA’ya özel açıklama yaptı. Kırmızı beyazlı takımın Medipol Başakşehir maçı hazırlıklarını yaptığı Atilla Vehbi Konuk Tesisleri’nde soruları yanıtlayan Podolski, corona virüs süreci başladığından itibaren bireysel ve kulüp olarak gerekli tedbirleri aldıklarını belirtti. Futbol dünyasında da maçların oynanmaya başlandığı günden itibaren tedbirlerin uygulandığını anlatan Süper Lig’in en kariyerli futbolcularından Podolski şöyle konuştu:

“Futbolda tedbirleri üst seviyeye çekmek ahmakça olur. Sonuçta biz yüz yüze, kora kor mücadeleye giriyoruz. Kornerlerde markaja, mücadeleye girmek zorundayız. Bundan daha fazla tedbir uygulamak gereksiz olur. Sürecin başlangıcından beri Antalyaspor, ailem yaşadığım ortamlarda gerekli tüm tedbirleri belirtilen nitelikte kendim ve kulüp adına sağlamış olduğumuzu düşünüyorum. Maçtan önce ya da sonra futbolcular, kulüp çalışanları, teknik adamlar için gerekli tedbirler alınmış durumda. Maça gitmeden test oluyoruz. Tesisler dezenfekte ediliyor. Bunu üst seviyeye çekmenin gereksiz olduğunu düşünüyorum. Ben öncelikle kendimi, sonra ailemi düşünüyorum. Tedbirleri sağladığımızı ve kulübümün de yeterli seviyede tedbir aldığını düşünüyorum. Bunun sonraki seviyesinin abartı olacağını düşünüyorum.”

‘ALMAN TURİSTLERİ ANTALYA’YA ÇAĞIRIYORUM’

Antalya’da yaşayan biri olarak pandemi sürecinde kenti fazla gezebilme imkanı bulamadığını dile getiren Podolski, ülkesinden Antalya’ya tatile gelecek Almanlar için çağrıda bulunarak, şöyle dedi:

“Şehir genelinde yeterli tedbirler alınıyor mu, fazla gezme imkanım olmadığı için bir şey söyleyemem. Kendimi burada güvende hissediyorum. Vaka ve ölüm sayılarına göre Antalya diğer şehirlere göre çok şanslı. Bu süreç az ya da çok herkesi etkiliyor. Ben bu şehri birçok kez tanıma, görme imkanı buldum. Özel ve sosyal yaşantımız olsun herkesin süreç öncesi düzenine dönmesini diliyorum. Antalya’ya gelecek turistler, özellikle benim ülkemden gelecekler için bu sene de gelebilmelerini umuyorum. Emin değilim gelebilecekler mi, çünkü farklı bir süreç yaşıyoruz. Oteller, şehir boş. Antalya’nın canı olan turizm henüz aktif hale gelmiş değil. Gelmelerini istiyorum. Onları burada ağırlamak, senelerdir Antalya halkı ve turizmi için gelenek oldu. Dileğim gelebilmeleri yönünde. Bu sene olmasa da her zaman gelebilmelerini diliyorum. Ben de daha önce turist olarak geldim. Öncelikle sağlıklı ortama kavuşmamızı, süreç öncesindeki gibi rutin, herkesin işine konsantre olabildiği turizmin canlılık gösterdiği ortama kavuşmayı diliyorum. Alman turistleri Antalya’ya çağırıyorum.”

‘YENİLMEZLİK SERİSİNİ BAŞAKŞEHİR MAÇINDA DEVAM ETTİRMEK ZORUNDAYIZ’

Geçen hafta yaşadığı sakatlık nedeniyle Medipol Başakşehir maçında forma giyip giymeyeceğinin henüz netleşmediğini aktaran Podolski, “Başakşehir maçı, diğerlerinden farklı olmayan maç. Biz 11 maç yenilmezlik serisine ulaştık. Bunu geliştirmek zorundayız. Başakşehir maçında da devam ettirmek zorundayız. Ben her zaman kariyerim boyunca sahada olmayı, sahada isteği, arzuyu, mücadeleyi göstermeyi ve 3 puanı kazanmayı isteyen tarafta oldum. Her maça ayrı motivasyon ve kazanma hırsıyla çıktım. Bu maçta da böyle olacak. Hem kendim için hem de takım için futbolun gerektiği her şeyi yaptığımız, sonuçta da 3 puana uzandığımız taraf olmak istiyorum” dedi.

‘GALATASARAY, SONUNA KADAR MÜCADELE EDEN TAKIM’

Podolski, eski takımı Galatasaray’ın son haftalarda kritik puanlar kaybedip, futbolcularının şanssız sakatlıklar yaşadığını anlattı. Ligin son 5 haftasında her takımın kritik maçlar oynayacağına dikkati çeken Podolski, şöyle konuştu:

“Eski takımım, sonuna kadar mücadeleyi bırakmayacaktır. Galatasaray’ın, oynadığı her yerde sonuna kadar mücadele eden bir takım olduğunu düşünüyorum. Performansa bağlı olarak ligi birinci, ikinci ya da daha geride bitirebilir. Bu sene enteresan lig yaşıyoruz. Sadece şampiyonluk değil, Avrupa ligine gitme, düşme hattındaki takımların puanları çok yakın. Son haftalarda büyük sürprizlere açık sonuçlar olacağını düşünüyorum. Son haftaya gelindiğinde eğlenceli maç olacak. Şu anki kulübüm Antalyaspor ile eski kulübüm Galatasaray ile. Herkes en iyi yerde bitirmek istiyor. Biz de Antalyaspor olarak en iyi yerde bitirmek istiyoruz. Son haftaya gelindiğinde performansa bağlı olarak benim eski takımım Galatasaray, şu anki takımım Antalyaspor olsun düşme potası ve Avrupa kupalarına gitmek için mücadele eden takımlar olsun enteresan ve zorlu bir süreç beklediğini söyleyebilirim.”

‘TÜRK FUTBOLUNUN EN BÜYÜK SIKINTILARINDAN BİRİ’

Max Kruse’nin Fenerbahçe’den ayrılığının nedenine yönelik bilgi sahibi olmadığını anlatan Podolski, açıklamasını şu sözlerle tamamladı:

“Ayrılığını duydum ancak kendisinin menajeri, yakın arkadaşı veya banka detayını paylaştığı kişi değilim. Ödemeyi almış, alamamış o konuda yorum yapamam. Herhangi bir detaya sahip değilim. Türk futbolunun en büyük sıkıntılarından biri bu. Kariyerli ve yetenekli, ünlü futbolcuları getirirken ilk ödemeleri yapılıyor ama sonrası gelmiyor. Ben Japonya’da oynarken de Türk futbolunu takip ediyordum. Son yıllara baktığımızda hep aynı sıkıntılardan bahsediyoruz. Ödemesini alamamış, ödemesi geciktirilmiş futbolcu ayrılıklarından bahsediliyor.

Alt yapıyı doldurmak lazım. Sadece onları getirmekle iş bitmiyor. Taşın altına elinizi sokup onları bu maliyetle getirdiğinizde son haftaya kadar ödemeleri sağlıklı, düzenli şekilde yapmanız gerekiyor. Alman medyası ya da Avrupa medyasında, ödeme alınamadığı için ayrılma süreci olduğunu görüyoruz. Bu da Türk futbolunun saygınlığını olumsuz etkiliyor. Bazı kulüpler Avrupa ligi ya da şampiyonlar ligine gidememe riskiyle karşı karşıya. Bunun nedeni de mali sebepler olarak karşımıza çıkıyor. Türk futbolunun aslında kendini geliştirmesi gereken nokta tam olarak bu. Verilen sözler ya da yapılan kontratların son ana kadar tutulması. Bu şekilde ünlü futbolcu getirilip onların da son maça kadar yüksek seviyede performansından yararlanılması. Kruse benim yakından tanıdığım futbolcu. Fenerbahçe’ye gelmeden üst düzey kariyerde oynayan, milli takıma yükselmiş futbolcu. Böyle bir futbolcu Bundesliga’da en az 2 sene oynayabileceğini söyleyebilirim.”