Pierre Emerick Aubameyang, Thierry Henry’yi geride bıraktı

Arsenal’in kaptanı Pierre Emerick Aubameyang, gollerine Norwich City maçıyla geri döndü. Gabonlu yıldız Kanaryalar’a karşı 2 gol 1 asistle galibiyetin mimarı oldu.

Galibiyetle birlikte Aubameyang, bulduğu gollerle Arsenal kariyerindeki 50. golüne ulaştı ve kulüp tarihinde bunu en hızlı yapan oyuncu oldu. Oynadığı 79 maçta 51 golü bulan Aubameyang, rekor sahibi Thierry Henry ve kulüp tarihinin önemli golcülerinden Ian Wright’ı bu alanda geride bıraktı.

Henry 83, Wright 101 maçta 50 gol barajına ulaşmayı başarmıştı. Premier Lig tarihinde ise rekor 65 maçta 50 gole ulaşan Andy Cole’de bulunuyor.

31 yaşındaki Aubameyang, bu sezon 19’u ligde olmak üzere 22 gole imza attı. Ligde kaydettiği 19 golle Leicester City’nin yıldızı Jamie Vardy’yi yakalamayı başaran Aubameyang, gol krallığı şansını böylece sürdürdü.

İLGİLİ HABER Arsenal David Luiz ile sözleşme uzattı