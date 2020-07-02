Novak Djokovic ve eşi Jelena’nın testi negatif çıktı

Ünlü tenisçi Novak Djokovic ve eşi, girdikleri son corona virüs testinden negatif sonuç aldı. Dünya klasmanının 1 numarası, kendisine corona teşhisi konmasının ardından 10 gün sonra testinde negatif sonuç çıkardı.

Djokovic geçtiğimiz hafta kendisinin organizatörlüğünü üstlendiği bir turnuvada yer almış ve kendisi dahil katılımcılardan bazı sporculara corona virüs teşhisi konmuştu. Organizasyonda sosyal mesafeye uyulmaması tepki toplamıştı.

Ünlü tenisçikanadından paylaşılan açıklamada, “Novak Djokovic ve eşi Jelena’nın girdiği Covid-19 testi negatif sonuçlanmıştır. Sonuçlar PCR üzerinden alınıp çift Belgrad’da bulunmaktadır” denildi.

Çift herhangi bir semptom göstermemişti. Tura katılanlar arasında testi pozitif çıkan diğer isimler Grigor Dimitrov, Borna Coric ve Viktor Troicki’ydi.

Yapılan açıklamada virüsü taşıyan Djokovic’in koçu Goran Ivanisevic’e dair bir ayrıntı yer almadı.

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