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Manchester City Liverpool maçı saat kaçta, hangi kanalda canlı olacak? Şampiyon sahaya çıkıyor!

İngiltere Premier Lig'de 33. haftanın en fazla dikkat çeken maçı olan Manchester City Liverpool karşılaşmasına dakikalar kaldı. 30 yılın ardından Premier Lig şampiyonluğunu ilan eden Liverpool bu akşam Manchester City'ye konuk olacak. Jürgen Klopp ve öğrencilerinin şampiyonluk çoşkusu içerisinde çıkacağı karşılaşmanın saat kaçta başlayacağı ve hangi kanalda canlı yayınlanacağı ise merak konusu. İşte Manchester City Liverpool maçı canlı yayın bilgileri...

19:58 -
Haberler Futbol
Manchester City Liverpool maçı saat kaçta, hangi kanalda canlı olacak? Şampiyon sahaya çıkıyor!

Premier Lig şampiyonu Liverpool bu akşam deplasmanda Manchester City’ye konuk oluyor. 30 yılın ardından İngiltere Premier Lig şampiyonluğunu garantileyen Liverpool, bu akşam sahaya City futbolcularının alkışları eşliğinde çıkacak. Manchester City Liverpol maçının hangi kanalda canlı yayınlanacağını merak eden futbolseverler sayfamızdan maç bilgilerine ulaşabilirler. İşte Manchester City Liverpool maçından detaylar…

MANCHESTER CİTY LİVERPOOL MAÇI NE ZAMAN?

Premier Lig’in 33. haftasında bu akşam Manchester City ile Liverpool karşı karşıya gelecek. Saat 22.15’te başlayacak karşılaşma S Sport kanalından canlı yayınlanacak…

MUHTEMEL11’LER

Manchester City: Ederson; Walker, Fernandinho, Otamendi, Mendy; Rodri, Gundogan, Bernardo; Foden, Sterling, Aguero.

Manchester United: Alisson, Alexander-Arnold, Van Dijk, Lovren, Robertson, Lallana, Fabinho, Henderson, Mane, Firmino, Salah

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Son güncelleme: 20:01 02.07.2020