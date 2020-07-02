Manchester City Liverpool maçı saat kaçta, hangi kanalda canlı olacak? Şampiyon sahaya çıkıyor!

Premier Lig şampiyonu Liverpool bu akşam deplasmanda Manchester City’ye konuk oluyor. 30 yılın ardından İngiltere Premier Lig şampiyonluğunu garantileyen Liverpool, bu akşam sahaya City futbolcularının alkışları eşliğinde çıkacak. Manchester City Liverpol maçının hangi kanalda canlı yayınlanacağını merak eden futbolseverler sayfamızdan maç bilgilerine ulaşabilirler. İşte Manchester City Liverpool maçından detaylar…

MANCHESTER CİTY LİVERPOOL MAÇI NE ZAMAN?

Premier Lig’in 33. haftasında bu akşam Manchester City ile Liverpool karşı karşıya gelecek. Saat 22.15’te başlayacak karşılaşma S Sport kanalından canlı yayınlanacak…

MUHTEMEL11’LER

Manchester City: Ederson; Walker, Fernandinho, Otamendi, Mendy; Rodri, Gundogan, Bernardo; Foden, Sterling, Aguero.

Manchester United: Alisson, Alexander-Arnold, Van Dijk, Lovren, Robertson, Lallana, Fabinho, Henderson, Mane, Firmino, Salah

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