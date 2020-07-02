MAÇ SONUCU | Sheffield United 3-1 Tottenham

İngiltere Premier Lig 32. hafta mücadelesinde Sheffield United ile karşılaşan Tottenham, zorlu deplasmandan 3-1’lik yenilgiyle ayrıldı.

Corona virüsü pandemisi nedeniyle lige verilen aranın ardından oynadığı iki lig maçını da kaybeden Tottenham, Sheffield United deplasmanından da galibiyet çıkartamadı.

Ev sahibi ekip karşılaşmanın 31. dakikasında Sander Berge’nin golüyle 1-0 öne geçerken ilk yarı bu skorla sona erdi. İkinci yarıya da etkili başlayan Sheffield, 69’da Lys Mousset ve 84’te Oliver McBurnie’nin golleriyle skoru 3-0’a getirdi.

Konuk ekip Tottenham 90’da Harry Kane ile durumu 3-1’e getirse de başka gol olmayınca mücadele bu skorla sona erdi.

Sheffield United bu galibiyetle puanını 47’ye yükseltirken Tottenham 45 puanda kaldı.