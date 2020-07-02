Lewis Hamilton mesajına açıklık getirdi: ‘Rakiplerimi kastetmedim!’

Formula 1’in altı kez dünya şampiyonu pilotu Lewis Hamilton, ırksal adaletsizlik ve çeşitlilik noksanlığı hakkında sporun sessiz kaldığını söylerken Formula 1’deki rakiplerini kastetmediğini dile getirdi.

Black Lives Matter (Siyah Hayatlar Önemlidir) hareketine destek veren açıklamalarda bulunan ve ırksal adaletsizlik konusunda sert ifadelerde bulunan Hamilton, Formula 1’de 2020 sezonunun start alacağı Avusturya Grand Prix’si öncesi takımının düzenlediği bir etkinlikte açıklamalarda bulundu.

Mercedes’in 35 yaşındaki şampiyon pilotu George Floyd’un öldürülmesinden sonra “Sizlerden sessiz kalanları görüyorum, bazılarınız yıldızların en büyüklerinden ancak adaletsizliğin ortasında sessiz kalıyorsunuz” ifadelerini kullanmıştı.

“End Racism (Irkçılığa Son Ver)” mesajı taşıyan siyah Mercedes’iyle ve siyah tulumuyla bu sezon yarışacak olan Hamilton, “İnsanlar Formula 1 pilotlarını hedef göstermişim gibi algıladı. Gerçekten amacım bu değildi. Bütün spor endüstrisiydi kastettiğim. Ve bu benim çok çok uzun zamandır farkında olduğum ve kimsenin bir şey yaptığını görmediğim bir durum” dedi.

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Formula 1’in tek siyah pilotu olan Hamilton, “İnsanların sessiz kalmaları çok çok uzun zamandır deneyimlediğim bir şey ve şimdi sessiz kalma zamanı değil. Bu, mesajın yayılmasına yardımcı olacağımız, birlik içinde çalışacağımız bir zaman. Değişim için mümkün olduğu kadar farklı sese ihtiyacımız var” ifadelerini kullandı.

‘Sporun daha fazlasını yapması gerekiyor’

Hamilton mesajın konusunu “Bu endüstri içindekilere, tüm markalara mesuliyet çağrısıydı. Daha fazlasını yapmaları gerekiyor. Sporun daha fazlasını yapması gerekiyor. FIA’nın daha fazlasını yapması gerekiyor. Hepimizin daha fazlasını yapması gerekiyor. Mesaj aslında tamamen bununla alakalıydı” sözleriyle aktardı.

Hamilton’ın mesajının yanı sıra Formula 1 pilotları hafta sonu gerçekleştirilecek sezonun ilk yarışında bir mesaj vermeyi planlıyor. McLaren pilotu Lando Norris Red Bull Ring’deki yarış öncesi tüm pilotları diz çökmeye davet etti.