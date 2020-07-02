Kulüpler Birliği’nden yabancı sınırlaması açıklaması!

Kulüpler Birliği Başkanı Mehmet Sepil, beIN Sports’a yaptığı açıklamalarda TFF’nin kulüpler ile yaptığı görüşmede ilk 11’de önümüzdeki sezon 8, daha sonraki sezonlar için 7 ve 6 yabancı sınırlaması getirmeyi planladığını söyledi.

Öte yandan Sepil, önümüzdeki sezon takımların kadrosunda en fazla 12 yabancı oyuncu bulundurmasına izin verilmek istendiğini kaydetti. Sepil, Süper Lig ekiplerinin özellikle İstanbul temsilcilerinin sayının 14’te kalması yönünde görüş bildirdiğini aktardı.

Sepil, TFF’nin sahadaki ve kadrodaki yabancı oyuncu sayısı yönünde belirttiği görüşün yalnızca bir öneri paketinden ibaret olduğunu ve Kulüpler Birliği’nin konu hakkında görüşmelerini sürdüreceğini açıkladı.

İşte Kulüpler Birliği Başkanı Mehmet Sepil’in açıklamaları:

“Yabancı sınırı kritik bir konu. Öyle bir konu ki herkes kendine göre haklı. Biz kulüplerle neyi tartıştık? Bize bir öneriyle gelindi federasyon tarafından ve kulüplerin düşüncesi soruldu. Bu konunun herkes tarafından değişik değerlendirildiğini de biliyoruz. Burada Nihat başkana iltifat yapmam gerekiyor. Kulüpler Birliği Başkanı seçildiğimde, kulüpler olarak tek bir görüş oluşturma şansımız olmadığını söyledim. Kulüpler bunu kendi arasında değerlendirsin, aynı zamanda federasyonun görüşü nedir diye sorduk.

Federasyon hem milli takımdan, hem de kulüplerden sorumlu. Hem milli takım hocalarının görüşlerini almaları, hem de kulüplerin görüşlerini almaları gerekiyor. Bizden toplu bir görüş gelmemişti. Federasyon, ‘bir planlamanın milli takımlar için uygun olduğunu düşündük’ diye görüş verdi.

‘Verilmiş bir karar yok’

Ortada verilmiş bir karar yok, sadece Kulüpler Birliğine federasyonun bir öneri paketi var. Kaç oyuncuyla imzalayabilir konusuyla başlayalım. Şu anda 14 oyuncuyla imzalanabiliyor, onların aklından 12 düşüncesi geçiyor. İstanbul kulüpleri özellikle, bunun zor olacağını, ellerindeki oyuncuların kontratları olduğunu söyledi.

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’14’te kalmak doğru olur’

14 oyuncuda kalmanın doğru olacağı yönünde biz görüş bildirdik, 14’te kalması yönünde genel bir görüş geldi. Onun dışında önümüzdeki 3 sene içinde sahada olabilecek yabancı sayısı ile ilgili öneri getirildi.

Federasyonun önerisi, 2020-21 sezonu için 8, diğer seneler 7 ve 6 şeklinde indirmek. Yine federasyon tarafından altyapıdan oyuncu oynatma konusunun önemsendiği bilgisi de geldi. Önümüzdeki seneden itibaren altyapıdan minimum 1, sonra da 2’ye çıkması yönünde bir görüş geldi.”