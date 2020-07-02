Igor Kokoskov kimdir? Fenerbahçe Beko’dan Igor Kokoskov sürprizi!

Basketbolda sıcak gelişmeler yaşandı. Fenerbahçe Beko’da Coach Zeljko Obradovic ile ayrılığın gerçekleşmesi sonrasında Igor Kokoskov ile anlaşma sağlandığı iddia edildi. Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı’nın yeni Başantrenörü olacağı iddia edilen Igor Kokoskov’un kariyeri hakkındaki bilgiler haberimizde…

IGOR KOKOSKOV KİMDİR?

Igor Kokoskov henüz 19 yaşındayken, 1990 yılında geçirdiği trafik kazasında dizinden yaralanan ve oyunculuk kariyeri neredeyse başlamadan biten Kokoskov, 1992'de OKK Beograd'ın alt yapısında antrenörlüğe başladı. Partizan'ın genç takımındaki deneyiminden sonra ABD'nin yolunu tuttu.

NBA'de Los Angeles Clippers, Detroit Pistons, Phoenix Suns, Cleveland Cavaliers, Orlando Magic, Utah Jazz ve Sacramento Kings'de asistan koç, 2018-2019 sezonunda ise Phoenix Suns'da başantrenör olarak çalışan 49 yaşındaki Kokoskov, 2017'de kariyer patlaması yaptı. Luka Doncic'li Slovenya, 3 yıl önce İstanbul'da Avrupa Şampiyonu olurken başantrenörlük koltuğunda Kokoskov vardı.

Aynı Kokoskov, 20 Kasım 2019'da Sırbistan Milli Takımı'nın başına geçti. 2004-2005 yıllarında Zeljko Obradovic'in yardımcısı olarak (o dönemki adıyla) Sırbistan Karadağ’da yardımcı antrenör olarak görev yapan deneyimli çalıştırıcı, 2008-2015'te de Gürcistan Milli Takımı’nda başantrenördü. Kokoskov, OKK Beograd'dan (23 yıl) sonra kariyerinde ilk kez Avrupa'da bir kulüp takımını çalıştıracak.

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