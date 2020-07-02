Monaco, Onyekuru’yu geri çağırdı, Galatasaray açıklama yaptı

Galatasaray’ın sezon ortasında kiralık olarak Fransa ekibi Monaco’dan kadrosuna kattığı Henry Onyekuru, sözleşmesinin 1 Temmuz itibarıyla sona ermesinin ardından Monaco tarafından takıma geri çağrıldı. Sarı kırmızılı kulüp, Onyekuru’nun sezonun geri kalanında forma giymesi için Monaco ile görüşmeleri başlatırken yaptığı açıklamada “Monaco ile yaptığımız görüşmelerden olumlu sonuç alınamadığı için Onyekuru antrenmanlara çıkamamıştır. Sözleşmenin uzatılması konusunda görüşmeler devam etmektedir” ifadelerini kullandı.

İşte Galatasaray’dan yapılan açıklama; “Kulübümüz ile olan kiralık sözleşmesi 30 Haziran 2020 tarihinde sona eren profesyonel futbolcu Henry Onyekuru, sözleşmesinin uzatılması için Monaco ile yaptığımız görüşmelerde olumlu sonuç alınamamasından dolayı antrenmanlara çıkamamıştır. Monaco FC’nin sezon başı hazırlıkları için davet edilen oyuncunun, sözleşmesinin uzatılması hususunda kulübü ile görüşmeler devam etmektedir. Oyuncu ve kulübüne borcumuz bulunmamaktadır. Gelişmeler hakkında kamuoyu bilgilendirilecektir.”

Henry Onyekuru’nun sözleşme durumu hakkında pic.twitter.com/RxI4EFMz5P — Galatasaray SK (@GalatasaraySK) July 2, 2020

“FIFA’NIN KARARI BAĞLAYICI KARAR DEĞİL, TAVSİYE KARAR”

Spor Hukukçusu Ersin Hamarat konuyla ilgili Demirören Haber Ajansı’na (DHA) verdiği demeçte, FIFA’nın COVID-19 sürecinde sözleşmelerle ilgili açıkladığı kararın bağlayıcı olmadığını ve bir tavsiye olduğunu dile getirirken, şu ifadeleri kullandı: “FIFA tarafından COVID-19 ile ilgili çıkan karar bağlayıcı değil, tavsiye. Kiralık sözleşmesi biten sporcularda, iki takım arasında yeni bir sözleşme yapılmadığı sürece, asıl kulübün oyuncuyu çağırma hakkı var. Galatasaray ile Monaco arasında bu 1 aylık süreç için yeni bir anlaşma yapılmalı. Burada asıl soru, 1 aylık ücreti kim vereceği.”