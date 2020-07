Fenerbahçe Beko için flaş iddia: Igor Kokoskov!

HABER: Devrim Demirel | 7 yıl süren Zeljko Obradovic dönemini kapatan Fenerbahçe Beko, Sarunas Jasikevicius, Andrea Trinchieri ve Sergio Scariolo ile anlaşamayınca rota değiştirdi: Igor Kokoskov.

Sarı-lacivertlilerin öncelikli hedefi olan Litvanyalı koç, Barcelona’nın teklifini kabul etti. ‘Saras’ın, yıllık 1.5 milyon Euro öneren Fenerbahçe’yi değil 1.1 milyon Euro öneren Barcelona’ya evet dediği öğrenildi. Litvanyalı koçun Katalan ekibi ile 3 yıllık sözleşme imzalamasının ardından İtalyan Andrea Trinchieri de Bayern Münih ile anlaştı. Sergio Scariolo’dan da yüksek ücret istemesi nedeniyle vazgeçen Kanarya, başantrenörlük koltuğu için, bir dönem Obra’nın yardımcılığını yapan başka bir Sırp koçta karar kıldı: İgor Kokoskov. ESPN ve yayıncı kuruluşta yer alan habere göre; 48 yaşındaki çalıştırıcı ile 3 yıllık anlaşmaya varıldı.

Kokoskov was Luke Walton's top assistant with Kings. As Slovenia's head coach, he was part of a EuroBasket title in 2017 with Luka Doncic leading the way. Kokoskov replaces the legendary Zelijko Obradovic with Fenerbache. https://t.co/0GlwCLvNoy

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) July 2, 2020