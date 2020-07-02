Federasyon onay verdi! Real Madrid kadın futbol takımı kuruyor

Kadın futbol takımı kurmaya hazırlanan Real Madrid’in İspanya Kadınlar Primera Ligi ekiplerinden CD Tacon’u devralma sürecine İspanya Futbol Federasyonu’ndan onay çıktı.

2014’te kurulan Tacon’un 2018-2019 sonunda Premira Ligi’ne yükselmesinin ardından kulübü devralmak için çalışmalara başlayan Real Madrid’in önünde böylece engel kalmadı. Birleşme resmen 19 Temmuz’da erkeklerde sezon sona erdikten sonra yürürlüğe girecek.

Covid-19 nedeniyle erken sona ermek zorunda kalan İspanya Kadınlar Primera Ligi’nde ilk sezonunu yaşayan CD Tacon 16 takım arasında 10. sırada yer almıştı. Bu sezon antrenmanlar için Real Madrid’in Valdebebas tesislerini kullanan Tacon geride kalan sezonda kendi adı, forması ve armasıyla mücadele etmişti.

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A takım seviyesindeki birleşmenin yanı sıra Real Madrid U16’dan U19’a kadar altyapı takımları da açacak. Real cephesinde yapılan açıklamada “Real Madrid, kadın futbolunu teşvik etme ve kadın futbolunun toplumumuzdaki gelişimine ve büyümesine katkıda bulunma hedefine bağlılıkla bu yeni mücadeleyi dört gözle bekliyor” ifadeleri kullanıldı.

1988’de kurulan ligde Real Madrid’in ezeli rakiplerinden Athletic Bilbao ve Barcelona, 5’er şampiyonlukla en çok şampiyonluk elde eden kulüpler olarak zirveyi paylaşıyor. Real’in bir başka ezeli rakibi Atletico Madrid’in ise 2017, 2018 ve 2019’da üst üste elde ettiği üç şampiyonluğu bulunuyor.