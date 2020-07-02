Deplasmanlarda Özer Hurmacı atıyor, Bursaspor kazanıyor

TFF 1´inci Lig´de Bursaspor, 31´inci hafta mücadelesinde deplasmanda karşılaştığı Giresunspor´u 1-0 yenerek zirve yarışına tutundu. Bursa temsilcisine galibiyeti getiren gol Özer Hurmacı´dan gelirken, deneyimli oyuncu bir kez daha deplasmanda parladı.

Ligde forma giydiği 21 karşılaşmada 4 gol ve bir asist ile oynayan Özer Hurmacı, gollere katkılarının tamamını deplasman maçlarında gerçekleştirdi. İlk olarak 9´uncu hafta mücadelesinde İstanbulspor´a karşı deplasmanda oynanan ve yeşil beyazlıların 2-1´lik üstünlüğü ile sona eren maçta asist yapan 33 yaşındaki oyuncu, daha sonra rakip fileleri havalandırmaya başladı.

GİRESUN’DA DA 3 PUANI GETİRDİ

Bursaspor formasıyla ilk gollerini, ligin 13´üncü haftasındaki Adanaspor deplasmanında kaydeden Özer, 3-2 kazanılan maçta iki gole imzasını attı. Ardından 21´inci haftadaki Osmanlıspor deplasmanında da sahneye çıkan gurbetçi oyuncu, 4-2 kazanılan maçta bir kez rakip ağları havalandırdı. Son olarak da Giresunspor maçında rolü üstlenen Özer, bu deplasmanda da attığı golle takımına 3 puanı getiren isim oldu.

Öte yandan Bursaspor, bu sezon Özer Hurmacı´nın skora gol veya asist ile katkıda bulunduğu tüm maçlarını kazandı. Yeşil beyazlılar, tümü dış saha maçları olmak üzere; İstanbulspor, Adanaspor, Osmanlıspor ve Giresunspor maçlarını kazanarak 12 puan topladı.