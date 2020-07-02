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Sözcü

Bir garip hikaye! Yusuf Şimşek akşam ayrıldı, gece döndü!

TFF 1. Lig'de play-off iddiası kalmayan, küme düşme riski de bulunmayan Balıkesirspor, 7 haftadır galibiyet yüzü görmeyince teknik direktör Yusuf Şimşek ile yollarını ayırdı. Ancak bu karardan dört buçuk saat sonra yeni bir açıklama geldi: Yusuf Şimşek ile göreve devam ediyoruz!

08:14 -
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Bir garip hikaye! Yusuf Şimşek akşam ayrıldı, gece döndü!

TFF 1. Lig ekiplerinden Balıkesirspor gün içerisinde yolları ayırma kararı aldığı Yusuf Şimşek ile yeniden devam kararı aldı. Kırmızı-beyazlı ekipte ilginç bir olay yaşandı. Aynı gün yollar ayrılan Teknik Direktör Yusuf Şimşek ile akşam saatlerinde yeniden anlaşma sağlandığı açıklandı.

9 Şubat 2020’de takımın başında ilk maçına çıkan Yusuf Şimşek, 10 maçta 2 galibiyet 4 beraberlik 4 yenilgi almıştı. Ligde Fatih Karagümrük'ü konuk edecek Balıkesirspor'da bu maça takımın başında yardımcı antrenör Engin Çatır'ın çıkacağı öğrenilmişti.

Balıkesirspor istifa kararını saat 18.22‘de resmi sosyal medya hesabından duyururken yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Balıkesirspor Kulübü Yönetim Kurulu Kararıyla 6 Şubat 2020’de anlaşarak göreve getirdiğimiz Teknik Sorumlu Yusuf Şimşek ve Ekibi ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Görev yaptıkları süreçte Balıkesirspor Kulübüne verdikleri emek ve katkılarından dolayı çok teşekkür ederiz. Yaşamlarında ve çalışma hayatlarında canı gönülden başarılar dileriz.”

4 BUÇUK SAAT SONRA GÖREVE DÖNDÜĞÜ AÇIKLANDI!

Bu açıklamadan saatler sonra yani 23.02‘de Balıkesirspor'la Yusuf Şimşek’in yeniden anlaşmaya vardığı açıklandı. Balıkesirspor'un anlaşma hakkındaki açıklamasında ise şu ifadeler yer aldı: “Teknik Direktörümüz Yusuf Şimşek ile yaptığımız görüşmeler sonucunda, karşılıklı iyi niyet çerçevesinde, sezon sonuna kadar birlikte çalışma kararı almış bulunmaktayız.”

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Son güncelleme: 08:25 02.07.2020