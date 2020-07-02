Beşiktaş ilk adımı attı! Solda kazanç 27 milyon TL

Maddi anlamda tasarrufa gidecek olan ve bu yolda radikal kararların alınacağı Beşiktaş'ta ilk operasyon gerçekleşti. Kiralık olarak gelen Portekizli Rebocho'nun Fransa'ya dönmesinin ardından Caner Erkin ile de sezon sonu yollar ayrılacak. İki solak futbolcunun toplam maaşı 3.5 milyon Euro (27 milyon TL) idi. Siyah-beyazlılar, gelecek sezon önemli bir maaş yükünden kurtulmuş oldu. Genç futbolcu Rıdvan'la sezon sonuna kadar yola devam edecek olan Beşiktaş, Alanyaspor'dan N'Sakala'yı kadrosuna katacak.

Başarılı sol beke senelik 750 bin Euro maaş verilecek. Rıdvan'ın ücretinde iyileştirme yapılacak ve genç futbolcu gelecek sezon 50 bin Euro'ya oynayacak. Böylece sol bek bölgesi için siyah-beyazlıların kasasından toplamda 800 bin Euro çıkacak. Geçen sezona göre 2.7 milyon Euro kâr edilecek.