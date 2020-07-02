Bernie Ecclestone, 89 yaşında baba oldu!

Formula 1’in eski sahibi Bernie Ecclestone, 89 yaşında dördüncü kez baba olma sevinci yaşıyor. 44 yaşındaki eşi Fabiana Flosi’nin İsviçre’de dünyaya getirdiği bebeğe Ace ismi verildi.

İsviçre gazeteci Blick’e açıklama yapan çift, çok gururlu olduklarını belirtirken Fabiana, “Çok kolay oldu. Doğum 25 dakikada gerçekleşti. Tanrı’ya şükürler olsun” dedi. Çift İsviçre’deki evlerinde kendilerini karantinaya aldı.

Bernie Ecclestone ile Fabiana çifti, 2012 yılında dünya evine girmişti.

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Erkek çocuk sahibi olan Ecclestone’un ilk evliliğinden 65 yaşında Deborah isminde; ikinci eşi olan eski model Hırvat Slavica Radic’ten ise 35 yaşında Tamara ve 31 yaşında Petra isminde üç kızı da bulunuyor.

EN YAŞLI İKİNCİ BABA

89 yaşında baba olan Bernie Ecclestone, dünyada en yaşlı baba olma sevinci yaşayan ikinci isim… 96 yaşında çocuk sahibi olan Hindistanlı Ramjit Raghav ise dünyadaki en yaşlı baba olan kişi.

Formula 1’in en renkli simalarından biri olan ve aldığı kararlarla her zaman tartışılan Bernie Ecclestone, 2017’de sahibi olduğu dev organizasyonu devretmiş ve F1’de danışman olarak yer almaya başlamıştı.