Barcelona’da yeni kriz: Antoine Griezmann

Barcelona’da son haftalarda alınan kötü sonuçların yanı sıra futbolcular arasında yaşanan huzursuzluk ve teknik direktör Quique Setien ile Lionel Messi arasındaki tartışmaya yeni bir kriz daha eklendi: Antoine Griezmann.

Sezon başında kadroya katılan Fransız yıldız, son 4 karşılaşmanın üçünde yedek kulübesinde maça başlarken 2-2 biten Atletico Madrid mücadelesinde ise duraklama dakikalarında oyuna girdi. Bu durumdan rahatsız olan Griezmann cephesinde oyuncunun menajeri Barcelona ile görüşecek.

İLGİLİ HABER Barcelona fena karıştı! Soyunma odasında kavga

Antoine Griezmann’ın menajerliğini yapan kız kardeşi, gelecek hafta Barselona şehrine gelerek kulüple bir görüşme gerçekleştirecek. Fransız gazetesi Le Parisien’in haberine göre de yıldız futbolcunun babası ve erkek kardeşi Barcelona’nın tutumundan dolayı şikayetçi!

Antoine Griezmann’ın takas transferin kullanılmayı istemediği ve Barcelona’da kalmak istediğini yazılırken, oyuncu ilk 11’e yerleşmek istiyor.

İtalyan basını ise Barcelona’nın Luis Suarez’in yerine koymak istediği Lautaro Martinez transferinde Antoine Griezmann’ı takas etmek istiyor.

Barcelona Teknik Direktörü Quique Setien’in son haftalarda forma şansı vermediği Griezmann hakkında “Ona yer açmak için tüm sistemi değiştirmek gerekiyor” dediği iddia edildi.

İLGİLİ HABER Barcelona şampiyonluk yolunda ağır yara aldı!