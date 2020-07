Barcelona, Sarunas Jasikevicius ile 3 yıllık anlaşma sağladı

Barcelona erkek basketbol takımı uzun süredir konuşulan anlaşmayı nihayet duyurdu… Fenerbahçe’den ayrılan Obradovic ile de görüştüğü belirtilen Barça, Sarunas Jasikevicius ile 3 yıllık sözleşme imzaladığını duyurdu.

44 yaşındaki başarılı antrenör daha önce Zalgris ile 2018’de Final Four’a 2019’da da Play-Offlara ulaşmıştı.

İspanya’da şampiyonluğu finalde kaybeden Barcelona başantrenör Svetislav Pesic ile yollarını ayırmıştı. Jasikevicius, Obradovic’in ayrılması sonrası Fenerbahçe’nin de başantrenör adaylarının en üstünde bulunuyordu.

Fenerbahçe Beko’nun da temasta olduğu belirtilen Sarunas Jasikevicius ile anlaşmaya varan Katalanlar önümüzdeki 3 yıl takımı Litvanyalı hocaya teslim etti.

Barcelona resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada Jasikevicius’un bordo mavili formayı öptüğü fotoğrafı paylaştı.

