Ali Koç ve Cengiz’den tarihi görüşme! ‘Adaletsizliğe birlikte son verelim’

Alanyaspor-Trabzonspor maçı sonrası PFDK'nın adeta ‘bir yerlerden haber bekleyerek' gecikmeli verdiği, futbol kamuyounda büyük tepki çeken cezalar, iki büyük kulübü harekete geçirdi. İlk olarak Konyaspor Başkanı Hilmi Kulluk'un, bu konudaki tepkisini Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a mesaj atarak dile getirdiği öğrenildi. PFDK'nın birçok kez açıklamaları nedeniyle ağır cezalar verdiği Koç'un da bunun üzerine harekete geçtiği, hemen Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz ile görüştüğü öğrenildi.

‘BİZ DE BUNU SÖYLÜYORUZ’

KOÇ'UN, tedavisi süren ancak çalışmaya devam eden Cengiz'e geçmiş olsun dileyip “İşte ben her söylemimde buna, futboldaki adaletsizliğe vurgu yaptım. Söylemek istediğim buydu” dediği öğrenildi. Cengiz'in de Koç'a “Haklısın. Biz de sürekli bunu vurguluyoruz. Türk futbolunun ilerlemesi için birlikte hareket edelim. Gözlerinden öperim” ifadelerini kullandığı belirtildi. TFF kurullarının verdiği kararlardan rahatsızlık duyan iki büyük camianın, seçime gidilmesi için düğmeye basabileceği kulislerde konuşuluyor.