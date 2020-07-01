Zion Williamson, NBA 2K21’ın kapağında yer alacak!

NBA’de New Orleans Pelicans forması giyen ve geleceğin süper starları arasında gösterilen Zion Williamson, NBA 2K21’ın kapak yıldızlarından biri oldu.

NBA2K markasının son oyununun üç kapak yıldızından biri olan Zion’ın illüstrasyonu, oyunun Play Station 5’in de dahil olduğu yeni jenerasyon konsolları için üretilen versiyonunda yer alacak.

Şirket tarafından daha önce Portland Trail Blazers’ın All-Star oyun kurucusu Damian Lillard’ın, mevcut konsollar için piyasaya sürülecek versiyonun kapağında yer alacağı açıklanmıştı.

‘Hayalim gerçek oldu!’

Zion konuyla ilgili olarak ESPN’e verdiği video röportajda “Hayalim gerçek oldu. AAU turnuvalarında kapağa bakıp ‘Burada ben olacağım’ diye düşünürdüm. Bunun bu kadar hızlı gerçekleşmesi, büyük bir onur” ifadelerini kullandı.

New Orleans Pelicans forması giyen Zion Williamson, NBA 2K21’ın kapak yıldızlarından biri oldu. “Hayalim gerçek oldu. AAU turnuvalarında kapağa bakıp ‘Burada ben olacağım’ diye düşünürdüm. Bunun bu kadar hızlı gerçekleşmesi, büyük bir onur.” pic.twitter.com/mbJ7gUE1Mw — SKOR (@SozcuSkor) July 1, 2020

2019 NBA Draft’inde 1. sırada seçilen Zion, yaşadığı diz sakatlığı nedeniyle Ekim 2019’dan, Ocak 2020’ye kadar forma giyememişti. Mart ayında corona virüsü nedeniyle sezon askıya alınana kadar 19 maçta forma giyebilen 20 yaşındaki oyuncu 23.6 sayı, 6.8 ribaund ve 2.2 asist ortalamaları yakaladı.

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30 Temmuz’da Orlando, Florida’da yeniden başlayacak olan sezonda New Orleans Pelicans da play-off mücadelesi verecek. İlk 8’in play-off’a kalacağı NBA’de Pelicans, Batı Konferansı’nda 8. sıradaki Memphis Grizzlies’in 4 galibiyet gerisinde bir maç eksiğiyle 28 galibiyetle 10. sırada yer alıyor.