Yaz transfer sezonu başladı mı? Süper Lig’de transfer dönemi ne zaman bitiyor?

Süper Lig’de şampiyonluk yarışı tam gaz devam ederken, transfer dönemi de kapıların açtı.

Takımlarına gelecek takviyeleri sabırsızlıkla bekleyen taraftarlar, Gelecek sezona daha güçlü başlangıç yapmak isteyen Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray'ın transfer bombalarını patlatmasını bekliyor.

YAZ TRANSFER SEZONU NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

FIFA, Türkiye’de yaz transfer döneminin 1 Temmuz’da başlayıp 22 Eylül’de sona ereceğini açıkladı.

FIFA, corona virüs salgını nedeniyle liglerin ertelenmesinden dolayı yeni transfer takvimini açıkladı.

KIŞ DÖNEMİ TRANSFER DÖNEMİ DE BELLİ OLDU

FIFA'nın resmi internet sitesinden paylaşılan tabloda, Türkiye'de yaz transfer döneminin 1 Temmuz ile 22 Eylül tarihleri arasında açık olacağı kaydedildi. Öte yandan Türkiye'de devre arası transfer dönemi ise 1 Ocak ile 28 Ocak 2021 tarihleri arasında açık olacak.