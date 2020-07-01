Trabzonspor istatistiklerine güveniyor

Süper Lig'de kalan 5 hafta öncesi en kritik sınavında pazar günü deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacak Trabzonspor, 3 puana kilitlendi.

Bordo-mavililerin bu sezonki büyük maç istatistikleri, camiayı umutlandırıyor. Sezonun ilk yarısında Galatasaray ile oynadığı maçtan 1-1 beraberlikle ayrılan Fırtına, Fenerbahçe ve Beşiktaş'a da boyun eğmedi.

Fenerbahçe ile ilk maçta 1-1 berabere kalan bordo-mavililer ikinci maçı 2-1 kazandı. Trabzonspor, Beşiktaş'ı ilk maçta 4-1 mağlup edip ikinci yarıdaki karşılaşmada sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrıldı. Karadeniz ekibinin Başakşehir maçları ise 2-2 ve 1-1 bitti.