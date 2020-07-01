SON DAKİKA | Boluspor kazandı, Adanaspor küme düştü!

TFF 1. Lig 31. hafta karşılaşmasında lider Hatayspor’u 1-0 yenen Boluspor, bu galibiyetle kümede kalma yolunda kritik bir galibiyet elde ederken Adanaspor’un küme düşmesini ise kesinleştirmiş oldu.

İlk yarısı golsüz beraberlikle sona eren maçın 47. dakikasında Mustafa Eskihellaç’ın attığı golle 1-0 öne geçen ev sahibi Boluspor, sahadan 3 puanla ayrılan taraf oldu.

Bu sonuçla Boluspor puanını 30’a yükseltirken lider Hatayspor ise 57 puanda kaldı. Puan tablosunda 17. sırada bulunan 21 puanlı Adanaspor’un ise, ligin bitime 3 hafta kala matematiksel olarak küme düşmesi kesinleşti.

Adanaspor Teknik Direktörü Coşkun Demirbakan, geçtiğimiz gün Altınordu ile 0-0 berabere kaldıkları maçın ardından şok açıklamalar yapmıştı. Futbolcusu Friday Eze’yi eleştiren Demirbakan, “Ben kimseyi eleştirmem ama o adamı eleştireceğim. Bütün herkesin kaderiyle oynadı. Adanaspor'un bugün burada olmasının sebebi o’dur” ifadelerini kullanmıştı.