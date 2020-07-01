Pep Guardiola, Leroy Sane’nin transferini doğruladı! ‘Kalmasını isterdim ama…’

Manchester City Menajeri Pep Guardiola, takımın Alman kanat oyuncusu Leroy Sane’nin Bayern Münih’e transfer olacağını açıkladı. Alman ve İngiliz basınında yer alan haberlerde Bayern’in City’ye Sane için 45 milyon Euro bonservis bedeli ödeyeceği ve Bayern’in Sane’yle 5 yıllık sözleşme imzalayacağı belirtildi.

Guardiola, Liverpool maçı öncesi düzenlediği basın toplantısında konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada anlaşma noktasında çok küçük pürüzlerin kaldığını ifade ederken “Anlaşma olacak gibi ancak henüz tamamlanmadı. Küçük pürüzler var ama görünen o ki Sane, Münih’e gidecek. Onun için her şeyin en iyisini diliyoruz ve birlikte geçirdiğimiz yıllar için ona teşekkür ediyoruz” dedi.

‘Gitmek istedi…’

“Bayern gibi fantastik bir kulüpte harika bir dönem geçirecektir” diye konuşan Pep, “Gitmek istedi. Herkesin kendi hayatı var ve o yoluna gitmek istedi. Kalmasını isterdim ama orada daha iyi ve daha mutlu olacağına inanıyor” ifadelerini kullandı.

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Profesyonel seviyeye Schalke 04 formasıyla çıkan ve hızlıca adından söz ettiren Sane, Ağustos 2016’da 52 milyon Euro bonservis bedeliyle Manchester City’ye transfer olmuştu. 21 kez Almanya forması giyen ve Panzerler için 5 gol kaydeden 24 yaşındaki yıldız oyuncu Ağustos 2019’da çapraz bağlarının kopması nedeniyle 2019-2020 sezonunun neredeyse tamamını kaçırmıştı.

Tercihen sol açık pozisyonunda forma giyen Leroy Sane, City formasıyla çıktığı 135 maçta 39 gole imza atarken 45 de asist yaptı.