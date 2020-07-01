Nihat Özdemir’den Semih Özsoy’a dava!

Fenerbahçe Kulübü Başkan Vekili Semih Özsoy’a karşı açılan davayı resmi internet sitesinden duyurdu. Sarı lacivertliler TFF Başkanı Nihat Özdemir’in FBTV’de yaptığı açıklamalar nedeniyle Semih Özsoy’a tazminat davası açtığını açıkladı. İşte kulüpten yapılan o açıklama;

‘250 BİN TL TAZMİNAT DAVASI’

TFF Başkanı Nihat Özdemir tarafından 3 Temmuz sürecine ilişkin Kulübümüz değerlerine yöneltilen ve haksız olduğunu düşündüğümüz açıklamalara cevaben, Başkan Vekilimiz Semih Özsoy tarafından 05.06.2020 tarihinde FBTV'de “Gündem Özel” isimli TV programı yayını sırasında yapılan açıklamaların “kişilik hakkına saldırı olduğu iddiası” ile Semih Özsoy hakkında Nihat Özdemir tarafından 250 bin TL manevi tazminat talepli bir dava açılmıştır.

Kulübümüz bu davanın takipçisi olacaktır. Kamuoyunun bilgisine sunarız.