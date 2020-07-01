Musa Aydın: Kırkpınar’ı eylül ayında yapmak istiyoruz

Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın, Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nin geleceği ile ilgili çok önemli açıklamalarda bulundu.

Başkan Musa Aydın, 658 yıllık bir geçmişe sahip olan Kırkpınar Yağlı Güreşleri’ni yapmak için adeta seferberlik ilan ettiklerini belirterek, “Biz bu geleneğin sürdürülmesini istiyoruz. Ancak elbette Bilim Kurulu’nun alacağı karar bizim için çok önemli. Bilim Kurulu’na Kırkpınar Yağlı Güreşleri’ni eylül ayında yapmak için başvuracağız. Ama onlar bu tarihi ötelerse de çok önemli değil. Ekim ayı da olsa kasım ayıda olsa tek amacımız güreşleri yapmak” dedi.

“4 önemli yağlı güreşin yapılmasını istiyoruz”

Kırkpınar, Kumluca, Kurtdereli ve Elmalı yağlı güreşlerinin önemine değinen Musa Aydın, “Bu 4 yağlı güreş organizasyonu çok önemli. Güreşçilerin bu yıl mağdur olmaması için mutlaka bu güreşlerin yapılmasını istiyoruz. Ama benim şahsi fikrim Kırkpınar’dan önce Kumluca ve Kurtdereli yağlı güreşlerinin yapılması. Tabii bu konuda da Bilim Kurulu’nun vereceği karara göre hareket edeceğiz” şekilde konuştu.

Olimpiyat köyü projesi

Kırkpınar’ın güvenli bir şekilde yapılması için Olimpiyat Köyü projesi planladıklarını aktaran Başkan Musa Aydın, “Güreşçiler başvurularını yaptıktan sonra onları 14 gün boyunca karantinaya alacağız. Ayrıca belirli aralıklarla testlerden geçireceğiz. Sadece güreşçiler değil, yağlı güreşlerde görev alacak herkes belirlenen bölgenin dışına çıkmayacak ve kimseyle temas etmeyecekler. Sürekli olarak teste tabi olacaklar. Böylelikle güreşlerin yapılacağı güne kadar virüs riski en aza indirilmiş olacak. Karantina bölgesinde kim olursa olsun testi pozitif çıkanlar yer alamayacak” diye konuştu.

“Yağlı güreş seyircisiz olmaz”

Yağlı güreşin seyircisiz olmayacağının altını çizen Aydın, “Tribünlere gelenlerin öncelikle ateşleri ölçülecek. Temiz maskeler verilecek. Sosyal mesafeye uygun olması için ikişer metre arayla oturacaklar. Yani tüm önemler alınacak” ifadelerini kullandı.

“Bilim Kurulu’ndan çıkacak kararı bekliyoruz”

Türkiye’nin pandemi sürecini çok iyi yönettiğini dile getiren Musa Aydın “Sağlık Bakanlığımız, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde tüm dünyaya örnek bir çalışma yürüttü. Adeta Kurtuluş Savaşı gibi bir mücadelenin içindeyiz. Burada hepimize önemli görevler düşüyor. Ülkemiz normalleşme sürecinde büyük adımlar attı. Geçen hafta milyonlarca öğrenci üniversite sınavına girdi. Tüm bu çalışmalar nasıl güvenli bir şekilde yapıldıysa bizim geleneğimiz olan, kültürümüz olan Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nin de son derece sağlıklı bir şekilde yapılacağına inanıyorum. Güreşçilerimizin yaşadığı stresi ve beklentiyi çok iyi anlıyorum. Onların mağdur olmaması için yoğun bir çalışma içindeyiz. Hiç merak etmesinler. Bilim Kurulu’ndan sonuç çıkar çıkmaz Türkiye Yağlı Güreş Düzenleyen Kentler Birliği ve Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan ve Kırkpınar Ağası Seyfettin Selim ile yeniden bir araya gelerek gerekli açıklamayı kamuoyu ile paylaşacağız” açıklamasını yaptı.