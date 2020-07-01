Galatasaray’da Mario Lemina şoku!

Galatasaray, Mario Lemina’nın sağ üst arka adale grubunda orta düzeyde zorlanma ve kanama tespit edildiğini açıkladı. Lemina’nın Trabzonspor maçında sahada olması beklenmiyor.
İşte resmi açıklama…
“Oyuncumuz Mario Lemina’nın Başakşehir maçı sırasında sakatlanarak oyundan çıkması sonrası sponsor hastanemiz Medical Park Bahçelievler Hastanesi’nde yapılan tetkikleri neticesinde sağ üst arka adale grubunda orta düzeyde zorlanma (ikinci derece strain) ve kanama tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır.”