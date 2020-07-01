Eski Fenerbahçeli Nani’nin son hali ses getirdi!

ABD’de MLS takımlarından Orlando City’nin formasını giyen 33 yaşındaki eski Fenerbahçeli futbolcu Luis Nani’nin Instagram’dan yaptığı paylaşım, futbol dünyasında ses getirdi.

Onun yaşındaki birçok futbolcu kariyerinin birkaç senesine girerken, sıkı bir diyet ve aksatmadığı vücut çalışmalarıyla adeta vücudunda yağ bırakmayan Portekizli yıldızım ismin vücudundaki kaslar dikkat çekti.

Portekizli şarkıcı Nelson Freitas, “O kaslardan birazını bana ver” şeklinde yorum yaparken, Nani’nin eski takım arkadaşı Yannick Djalo da “Çocukluğundan bu yana en kaslı ve dünyadaki en iyi ‘Six pack’e sahip adam” şeklinde paylaşımın altına yorum bıraktı.

Yaptığı sıkı diyet ve antrenmanlarla etkili ‘six pack’e ulaşan Nani, Fenerbahçe formasıyla çıktığı 47 maçta 12 gol atıp, 13 asist yapma başarısı gösterdi.

Nani, MLS’te pandemi sonrası başlayacak maçlarda Florida’daki Disney World’de sahneye çıkacak! Orlando City, 9 Temmuz’da Inter Miami ile karşılaşacak.