Balıkesirspor’da Yusuf Şimşek dönemi sona erdi

TFF 1. Lig’de 7 maçtır galibiyet alamayan Balıkesirspor'da Teknik Direktör Yusuf Şimşek görevden ayrıldı. 9 Şubat 2020'de takımın başında ilk maçına çıkan Yusuf Şimşek, 10 maçta 2 galibiyet 4 beraberlik 4 yenilgi aldı.

Ligde Fatih Karagümrük’ü konuk edecek Balıkesirspor’da bu maça takımın başında yardımcı antrenör Engin Çatır’ın çıkacağı öğrenildi.

Balıkesirspor istifa kararını resmi sosyal medya hesabından duyurdu. Kulüp yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Balıkesirspor Kulübü Yönetim Kurulu Kararıyla 6 Şubat 2020'de anlaşarak göreve getirdiğimiz Teknik Sorumlu Yusuf Şimşek ve Ekibi ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Görev yaptıkları süreçte Balıkesirspor Kulübüne verdikleri emek ve katkılarından dolayı çok teşekkür ederiz. Yaşamlarında ve çalışma hayatlarında canı gönülden başarılar dileriz.”