Ancelotti’nin futbolcusunu tanımadığı ortaya çıktı

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Everton’ı çalıştıran efsane teknik adam Carlo Ancelotti, büyük bir gafa imza attı. Düzenlenen basın toplantısında, sözleşmesi sona eren Luke Garbutt hakkındaki düşüncesi sorulan İtalyan çalıştırıcı, futbolcusunu tanımadı.

Bir gazetecinin “11 yıldır takımda bulunan Luke Garbutt’un ayrılığı hakkında bir şey söylemek ister misiniz?” şeklindeki sorusuna şaşkın bakışlarla karşılık veren Ancelotti “O kim? Bu soru benim için sürpriz oldu. Kim olduğunu bilmiyorum” dedi. Luke Garbutt da, Carlo Ancelotti’nin kendisini tanımadığı videoyu sosyal medya hesabından paylaştı.

It's not his fault its the clubs however it's a belter tho https://t.co/04DUp6M20Q — Luke Garbutt (@luke_garbutt) June 30, 2020

Paylaşımının altına “Diğer oyuncular, menajerin ve kulübün kendilerine saygısızlık ettiğini düşünebilirler. Bu onun suçu değil, tamamen kulübün suçu…” yazdı.

Everton altyapısından yetişmiş olan Luke Garbutt, 11 yıllık Everton kariyerinde sadece 12 resmi maça çıktı. Kariyerinin çoğunu kiralık geçiren 27 yaşındaki sol bek, Cheltenham Town, Colchester United, Wigan, Fulham, Oxford United, Ipswich Town gibi takımlara kiralık gönderildi.

Sözleşmesi biten Luke Garbutt, kulüpten yeni sözleşme teklifi gelmeyince serbest kaldı.