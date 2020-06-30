Yok böyle olay! Altı yıldır bir dakika bile oynamadığı halde…

İtalya Ligi Serie A ekiplerinden Inter'de 6 yıldır kadroda yer alan ancak hiç forma şansı bulamayan yedek kaleci Tommaso Berni bir ilke imza attı. 37 yaşındaki file bekçisi, Inter'in kazandığı Parma mücadelesinde yedek kulübesindeyken kırmızı kart gördü.

Bu henüz Inter formasını bir dakika bile giymemiş olan Berni'nin ikinci kırmızı kartı oldu.

Torino’dan 2014 yılında bedelsiz olarak kadroya katılan Tommaso Berni, ne Serie A’da ne de İtalya Kupası’nda ne de Avrupa kupalarında İtalyan devinin kalesini koruyamadı. Inter’in altyapısından yetişmiş olan tecrübeli kaleci kariyeri boyunca sırasıyla Wimbledon, Ternana, Lazio, Salernitana, Braga, Sampdoria ve Torino takımlarının kadrolarında yer aldı.

Toplam 120 maçta forma giyen Tommaso Berni, sadece Ternana takımının birinci kalecisi olmayı başardı.