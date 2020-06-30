Şampiyonluk gidiyor

Önemli oyunculardan yoksun, maça iyi hazırlanmış bir Galatasaray izledik, Başakşehir maçında. Futbol güzel, ataklar heyecanlı ama sonuç üzüntü vericiydi. Ligi şampiyon bitirme şansını imkânsıza yakın duruma getirdi, Galatasaray. Bu; tabii ki her yönden Galatasaray'ı üzecek bir tablo. Pandemi sonrası yeniden başlayan lig sonuçlandıktan sonra, yeni sezon ne getirecek Cimbom'a? Şu çok açık ki yüklü maaşlar ve transfer ihtiyaçları, şampiyon olamamak kadar üzecek, bence Galatasaray'ı!

TRABZON'DA ZİRVE STRESİ

Şampiyonluk yolculuğu, keskin virajlıdır. Yokuşları çok zorludur. Son haftalar çok önemlidir. Şampiyonluğa oynarken birinci koşul huzurdur. A'dan Z'ye tüm kulüp, sakinliğin getireceği mutluluğu yaşamalıdır. Bazen arka arkaya puan kayıpları yaşanır. O zaman, ince bir ip çıkar karşınıza, kopmak üzeredir. Hayali düşmanlar, takım içi huzursuzluk, yöneticiler ve teknik adam stresi ile olumsuz sonuçlar getirecek heyecan, ipleri koparır. Bir bakmışsınız, zirveye uzak kalmışınız. Trabzonspor, bu ayrımda artık.

NEDEN OYNANIYOR?

Yaz sıcağının ortasında, 2. ve 3. lig maçlarının oynanmasına karar verildi. Birçok kulüp yöneticisi “Oynamayalım, tescil edilsin” demesine rağmen. Bazen deplasmana gidecek otobüs bulmakta bile zorlanıyorlar. Protokollere nasıl uyacaklar? Bu ısrar niye? Anlamakta zorluk çekiyorum.

OLMADI EMRE

Sahada yaptığı olumlu işlerin yanında rakipleriyle yaşadığı polemikler. Olgunluk döneminde bile medya dahil, centilmenlikle bağdaşmayan davranışlar. Emre Belözoğlu, sezon sonunda yeni bir göreve başlayacak Fenerbahçe'de. Bu görevin birinci şartı iyi örnek olmak. Yeni işi öncesi, Gökhan Töre ile pozisyonunda kart göstertti. Keşke hakeme gidip “Hocam, Gökhan bir şey yapmadı” deseydi. “Hakeme söyledim” diyor. Ama kart çıktıktan sonra… Olmadı!

BIRAKMAM SENİ

Taraftar kara gün dostudur. Yağmur, çamur veya parasızlık! Ne olursa olsun, takımını bırakmaz. ‘Bırakmam seni' sloganı çok etkileyici. Hele Beşiktaş taraftarı olunca, daha vurucu. Bağışlar, sosyal medya, televizyon reklamları derken, ilgi çok büyük. Düşünenleri tebrik etmek lazım. Kampanya bitince ne yapılacak, hangi sonuçlar alınacak, kulüp mali açıdan ne kadar rahatlayacak, benim merak ettiğim konular. Yoksa Beşiktaş taraftarı, tabii ki bırakmaz…

ESKİŞEHİR’E ÜZÜLDÜM

Futbolumuzun önemli kulüplerinden biri olan Kırmızı Şimşekler, bilinmeze yelken açtı. Yine küme düştü. Çok önemli yıldızlarıyla, son hafta lig şampiyonluğunu kaybeden, Avrupa kupalarında büyük işler yapan Eskişehirspor, kötü yönetilmenin en iyi örneklerinden biri oldu. Binlerce taraftarıyla dibe giden bir takım. Çok üzgünüm.