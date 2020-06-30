Sadri Şener: Emre Belözoğlu parmak sallayınca ben de aşağıya indim!

Son iki haftada dört puan kaybederek şampiyonluk yolunda ağır yara alan Trabzonspor’da teknik direktör Hüseyin Çimşir eleştirilerin odağına otururken, eski başkan Sadri Şener’den camiaya birlik mesajı geldi.

61saat’e konuşan Şener, Trabzonspor’un hâlâ en büyük şampiyonluk adayı olduğunu söylerken eleştirilerin takımın motivasyonunu bozmaması gerektiğini ifade etti.

Tecrübeli futbol adamı “Lig değişik bir hal aldı. Kayseri gidiyor, Sivas’ı yenip dönüyor. Her şey olabiliyor. Şampiyonluk için Galatasaray’ı yenmek şart. Kazanırsak fırsat yeniden ayağımıza gelebilir” ifadelerini kullandı.

“SAHAYA BEN DE İNDİM!”

Takımın genç hocası Hüseyin Çimşir’e sahip çıkmaları gerektiğini söyleyen Sadri Şener taraftarlara seslenerek “Hüseyin Çimşir Hoca çok genç, ortaya atmayın direnmez… Kendisi büyük bir yük almış ve götürüyor” dedi.

Başkan Ahmet Ağaoğlu’nun Alanya’da sahaya inmesiyle ilgili olarak da Şener “Ne yapsın Başkan? O da insan, bütün sorumluluğu üzerine almış. Tabii ki yapılan doğru değil ama zamanında ben de yapmıştım. Şeref tribününde otururken Emre Belözoğlu bana parmak sallayınca ben de kendimi tutamayıp aşağı inmiştim” dedi.