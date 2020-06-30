MAÇ SONUCU | Giresunspor 0-1 Bursaspor

TFF 1. Lig 30. hafta karşılaşmasında Giresunspor’a konuk olan Bursaspor, ikinci yarının başında bulduğu golle 1-0 galip geldi.
Ligde ilk 4 içine girmeyi hedefleyen Bursaspor, üst sıralara yükselme peşindeki Giresunspor deplasmanında ilk yarıyı golsüz beraberlikle tamamladı.
İkinci yarının hemen başında 46. dakikada Özer Hurmacı ile golü bulan konuk ekip 1-0 öne geçerken ev sahibi Giresunspor’un beraberlik golü çabaları sonuçsuz kaldı.
Giresunspor’da Mehmet Güven 90. dakikada, Muhayer Oktay ise 90+4. dakikada ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışında kaldı.
Bu sonuçla Bursaspor puanını 49 yaparken Giresunspor 44 puanda kaldı. Ligde son 3 maçını kaybeden Bursaspor galibiyet hasretini sona erdirirken son 3 maçını kazanan Giresunspor ise 3 hafta sonra kaybetti.
Giresunspor gelecek hafta BB Erzurumspor’u ağırlarken, Bursaspor evinde Altınordu ile karşılaşacak.