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MAÇ SONUCU | Giresunspor 0-1 Bursaspor

TFF 1. Lig’in 31. haftasında Giresunspor, sahasında karşılaştığı Bursaspor’a 1-0'lık skorla mağlup oldu.

22:33 -
Haberler Futbol
MAÇ SONUCU | Giresunspor 0-1 Bursaspor

TFF 1. Lig 30. hafta karşılaşmasında Giresunspor’a konuk olan Bursaspor, ikinci yarının başında bulduğu golle 1-0 galip geldi.

Ligde ilk 4 içine girmeyi hedefleyen Bursaspor, üst sıralara yükselme peşindeki Giresunspor deplasmanında ilk yarıyı golsüz beraberlikle tamamladı.

İkinci yarının hemen başında 46. dakikada Özer Hurmacı ile golü bulan konuk ekip 1-0 öne geçerken ev sahibi Giresunspor’un beraberlik golü çabaları sonuçsuz kaldı.

Giresunspor’da Mehmet Güven 90. dakikada, Muhayer Oktay ise 90+4. dakikada ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Bu sonuçla Bursaspor puanını 49 yaparken Giresunspor 44 puanda kaldı. Ligde son 3 maçını kaybeden Bursaspor galibiyet hasretini sona erdirirken son 3 maçını kazanan Giresunspor ise 3 hafta sonra kaybetti.

Giresunspor gelecek hafta BB Erzurumspor’u ağırlarken, Bursaspor evinde Altınordu ile karşılaşacak.

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