Gigi Datome, Olimpia Milano’ya imza attı

Fenerbahçe Beko ile yollarını ayıran İtalyan oyuncu Gigi Datome, ülkesinin Serie A ekiplerinden Olimpia Milano ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

İtalya birinci basketbol ligi Serie A takımlarından Olimpia Milano, Fenerbahçe Beko’dan ayrılan 32 yaşındaki Gigi Datome’yi kadrosuna kattı. Kırmızı-beyazlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, deneyimli oyuncu ile 3 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

İLGİLİ HABER Datome: Fenerbahçe, İstanbul ve Türkiye benim bir parçam oldu

Datome, transferle ilgili “Kariyerimin bu yeni bölümüne Olimpia Milano gibi tarihi ve iddialı bir kulüpte başlayacak olmaktan dolayı gerçekten çok mutluyum” dedi.

Kulübün genel menajeri Christos Stavropoulos da “Gigi, bir atlette aradığımız; karizma, tecrübe, insani değerler ve kazanma alışkanları gibi değerleri barındıran bir oyuncu. Gigi’nin yanımızda olması bizi heyecanlandırıyor” değerlendirmesinde bulundu.

İLGİLİ HABER Luigi Datome`nin Fenerbahçe kariyeri