Fatih Terim’den olay yaratan paylaşım! ‘Adalet arayarak bitiriyoruz…’

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Türkiye Futbol Federasyonu Disiplin Kurulu’nun Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu’na (15) ve Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu’na (7) verdiği cezaların ardından sosyal medya hesabından çarpıcı bir paylaşım yaptı.

Terim daha önce Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Federasyon Başkanı Nihat Özdemir ve MHK Başkanı Zekeriye Alp’in İstanbul Zorlu Center’da yaptığı görüşmeye gönderme yaparak attığı ‘Anlaşıldı; ikinci yarı çok ZORLU geçecek..‘ tweetine bir yenisini ekledi.

Tecrübeli hoca twitter hesabından yaptığı paylaşımda bu kez, ”Organize ve profesyonelce başlayıp, ZORLU geçen bir sezonu, ADALET arayarak bitiriyoruz. Hakkımızda hayırlısı…” ifadelerini kullandı.

Terim’in bu paylaşımı kısa sürede binlerce etkileşim alırken TFF’ye bir gönderme olarak yorumlandı. İşte Terim’in çok konuşulan paylaşımı:

Organize ve profesyonelce başlayıp, ZORLU geçen bir sezonu, ADALET arayarak bitiriyoruz. Hakkımızda hayırlısı… — Fatih Terim (@fatihterim) June 30, 2020

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