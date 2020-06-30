Espor’da yeni dönem

Yaklaşık dört ay önce gerçekleştirilen bir toplantıda temelleri atılan espor kurumsal lig projesi, şirketlerin büyük ilgisi ile karşılaştı.

Hem çalışan genç kuşakla iletişim kurmak hem de kaynaşmayı sağlamak için gerçekleştirilecek kurumsal espor ligi hakkında detayları, Vardiya Ajans Başkanı ve Bahçeşehir Üniversitesi Öğretim Görevlisi Meriç Eryürek anlattı.

Bu kurumsal espor ligi fikri nereden/ne zaman çıktı?

Yaklaşık dört ay önce, Türkiye'nin en büyük iletişim firmalarından biriyle yaptığımız oyun ve espor konulu toplantıda. Biz Vardiya olarak uzun süredir oyun ve espor ile kurumsal eğitim sistemi üzerinde çalışıyorduk. Firmanın sporcu kökenli yöneticileri de hem X, Y, X ve Kristal kuşak çalışanları ve tüketicileriyle iletişim kurabilmek hem de yeni dünyanın dijital dinamiklerini sporla birleştirmek üzere bir yol arıyorlardı ve toplantı masasında CEL (Corporate Esport Leauge) fikri doğdu…

Normalleşme ve içinde olduğumuz olağanüstü durum bu projeyi hızlandırdı mı?

Pandemi süreci oyun sektöründe patlama yarattı dolayısıyla kurum, marka ve yönetici ilgisi arttı. Tabii salgın sebebiyle eğitimlerimizi ve maçlarımızı online sisteme taşımak zorunda kaldık, bu da biraz zaman aldı. Sonuçta müşterilerimize CEL'i hem online hem offline sistemde sunabilir hale geldik.

Ne zaman başlatmayı düşünüyorsunuz bununla ilgili çalışmaları/yarışmaları?

Haziran başı gibi eğitimler ve lig için kayıt almaya başladık.

Yarışma içeriği nasıl olacak, hangi oyunlar vs. takımlar kaçar kişi olacak? Değerlendirme kimler tarafından yapılacak?

Oyun ismini şu anda açıklayamıyorum ama dünyada en çok oynanan üç oyundan biri olacak. Takımlarımızın oyunu oynamış olmaları gerekmeyecek, biz sıfırdan amatör oyuncu olmaları için gereken eğitimleri vereceğiz. Takımlar beş kişi artı iki yedek olarak 7 kişiden oluşacak. Değerlendirme kriteri takımın başarısı… Lig sisteminde rakipler elenerek yükselecek takımlar…

Toplam kaç şirket katılmayı düşünüyor, anket yapıldı mı?

Kurumsal spor liglerinde altmış ve üzeri sayıda takım bulunuyor. Kurumsal espor ligine 16 takımla başlamayı planladık, başvurulara göre 2020 yılı için 32 olabilir bu sayı tabii.

CEL firmalara neler kazandırıyor?

Firmalar, kurumlar, markalar, yöneticiler, çalışanlar kısacası herkes oyun ve espor dünyasını merak ediyor, içinde olmak istiyor. Eğitimlerimiz; firmalara ve yöneticilere genç kuşak çalışanlarla iletişim ve sinerji kurabilme, firma çalışanlarına yeni kuşak tüketiciyi anlayabilme ve kurumsal anlamda takım çalışması, liderlik, risk analizi, kriz yönetimi gibi farklı konularda dijital hızda düşünme ve karar verme yetenekleri kazandırıyor.